Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen günlerde ayağından bir operasyon geçiren ve tedavisinin ardından taburcu olan Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin medyada yer alan fotoğraflarda, Erbaş'ın, Mısıroğlu ile bazı kitaplar üzerine sohbet ettiği görüldü.
Erbaş'ın Atatürk'le ilgili yaptığı açıklamlarla zaman zaman tepki toplayan Mısıroğlu'nu 10 Kasım arifesinde ziyaret etmesi tartışma yarattı.
Diyânet İşleri Başkanı'nın bu ziyaretine ilişkin tartışmalara gazeteci Ahmet Hakan da katıldı. Gazeteci Hakan "‘10 Kasım’da kenefe gidin’ diyen adamı ziyaret etmek" başlıklı bugünkü yazısında Erbaş'ın ziyaretini eleştirerek şu ifadeleri kullandı;
10 Kasım günü sosyal medyaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kadir Mısıroğlu’nu ziyaretinin fotoğrafları yansıdı.
Söylendiğine göre...
Bu bir hasta ziyaretiymiş.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, özgür bir kişidir.
Tabii ki istediği zaman, istediği kişiyi ziyaret edebilir.
Karışmayız, etmeyiz.
Ne haddimize!
Ama... Fakat... Lakin... Yalnız...
Onun istediği kişiyi ziyaret etme özgürlüğü varsa...
Bizim de kendisine şöyle bir soruyu sorma özgürlüğümüz vardır:
Sayın Diyanet İşleri Başkanımız!
Hastalandığı için evinde ziyaret ettiğiniz ve kendisine ödüller takdim ettiğiniz Kadir Mısıroğlu adlı zat, “10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe kenefe gidin!” diye bir beyanda bulunmuştur.
Her şeyi ama her şeyi bir tarafa bırakıp...
Sadece İslam ahlakı, sadece İslam terbiyesi, sadece İslam medeniyeti, sadece İslam tasavvuru, sadece İslam hoşgörüsü ve sadece nebevi tebliğ açısından...
“10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe kenefe gidin!” sözünü bize bir yorumlar mısınız lütfen.
Yapacağınız yorumu merakla bekler, iki cihan saadeti dilerim.
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