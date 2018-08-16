Ahmet Hakan'dan dolar yakıp iPhone kıranlara tepki

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'ye tepki göstermek için dolar yakan ve iPhone kıranlara bugün köşesinden "Bak güzel kardeşim" diye seslendi. ABD'ye dolar yakıp, iPhone kırarak tepki gösterenleri uyaran Ahmet Hakan, yakılan dolar ve kırılan iPhone ile ABD'ye zarar verilmediğini söyledi.
Hakan, "Paranı yakıp kül ettiğin için aksine sen zarar ediyorsun. Yakma kardeşim.iPhone telefonunu kırdığın zaman...Bedelini ödediğin bir malı kullanmadığın için aksine sen zarar ediyorsun.Kırma kardeşim, kullan.Sadece bir daha alma!" ifadelerini kullandı.
İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm:
BAK GÜZEL KARDEŞİM
DOLARI yaktığın zaman...
ABD’ye zerre kadar zarar vermiş olmuyorsun.
Paranı yakıp kül ettiğin için aksine sen zarar ediyorsun.
Yakma kardeşim.
Git, bozdur.
*
iPhone telefonunu kırdığın zaman...
ABD’ye zerre kadar zarar vermiş olmuyorsun.
Bedelini ödediğin bir malı kullanmadığın için aksine sen zarar ediyorsun.
Kırma kardeşim, kullan.
Sadece bir daha alma!
Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS
Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!
Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı
ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı
Yok böyle gelenek! Bu kabilede kadınlarla beraber olabilmek için...
Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo
İtalya'daki köprü faciasından son anda kurtuldu
Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum