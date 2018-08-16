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Ahmet Hakan'dan dolar yakıp iPhone kıranlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasında devam eden gerilim sonrası bazı vatandaşlar ABD'ye tepki gösterek dolarlarını yaktı, iPhone'larını kırdı. Gazeteci Ahmet Hakan ise hızla yayılan görüntülere tepki göstererek tavisyede bulundu.

Ahmet Hakan'dan dolar yakıp iPhone kıranlara tepki

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'ye tepki göstermek için dolar yakan ve iPhone kıranlara bugün köşesinden "Bak güzel kardeşim" diye seslendi. ABD'ye dolar yakıp, iPhone kırarak tepki gösterenleri uyaran Ahmet Hakan, yakılan dolar ve kırılan iPhone ile ABD'ye zarar verilmediğini söyledi.

Hakan, "Paranı yakıp kül ettiğin için aksine sen zarar ediyorsun. Yakma kardeşim.iPhone telefonunu kırdığın zaman...Bedelini ödediğin bir malı kullanmadığın için aksine sen zarar ediyorsun.Kırma kardeşim, kullan.Sadece bir daha alma!" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm:

BAK GÜZEL KARDEŞİM

DOLARI yaktığın zaman...

ABD’ye zerre kadar zarar vermiş olmuyorsun.

Paranı yakıp kül ettiğin için aksine sen zarar ediyorsun.

Yakma kardeşim.

Git, bozdur.

*

iPhone telefonunu kırdığın zaman...

ABD’ye zerre kadar zarar vermiş olmuyorsun.

Bedelini ödediğin bir malı kullanmadığın için aksine sen zarar ediyorsun.

Kırma kardeşim, kullan.

Sadece bir daha alma!

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan dolar iPhone ABD Türkiye

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