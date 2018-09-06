Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda, konuklara ikram edilen yiyecek ve içecekleri köşesine taşıdı.

"Bu cehennem bu cennet bizim" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları söyledi:

"Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie

liçi meyvesi eşliğinde efuli

starex meyvesi eşliğinde aloevera

zencefilli somonlu sushi…

"CHP YÜZ YIL DAHA İKTİDAR OLAMAZDI"

30 Ağustos'ta Beştepe'nin mönüsünde yer alan şu adını bile telaffuz edemediğimiz türden şeylerden herhangi biri, CHP'nin herhangi bir etkinliğinde yer alsaydı büyük bir iddiayla söylüyorum; CHP, önümüzdeki yüz yıl daha iktidar yüzü göremezdi."

