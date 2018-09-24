Ahmet Hakan'dan 'Falling Stars' akımına tepki: Louis Vuitton Müslümanlarısınız!

Tüm dünyada bir anda popüler hale gelen Falling Stars (Kayan Yıldızlar) akımı, Seda Sayan ile beraber Türkiye’ye de sıçradı. Yurt dışında ünlülerin başlattığı bu akımla beraber, #fallingstars etiketi kısa sürede gündem olmayı başardı.

AHMET HAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kişinin kendini yere atmış veya yere düşmüş biçimde fotoğrafladığı kareye denilen Falling Stars paylaşımları interneti kasıp kavururken, bu akıma gazeteci Ahmet Hakan'dan tepki geldi.

Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde, özellikle pahalı marka ve lüks otomobilleriyle paylaşımda bulunan başörtülü kadınlara tepki gösteren Ahmet Hakan, "Ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği şöyle bir ortamda... Pahalı markaları gözümüze sokan, lüks otomobilleriyle hava atan, tüketim çılgınlığının nesnesi haline gelen, dertsiz, kasavetsiz bir imaj çizen ve “kayan yıldız” akımına omuz veren... Şu başörtülü kardeşlerimiz, herkesin olduğu gibi benim de fena halde dikkatimi çekti, çekiyor." diye yazdı.

'LOUIS VUITTON MÜSLÜMANLARI'

Necip Fazıl’ın yıllar önce kaleme aldığı Gençliğe Hitabe'deki "Siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız!" sözleri hatırlatan Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;