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Ahmet Hakan'dan 'Falling Stars' akımına tepki: Louis Vuitton Müslümanlarısınız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 08:08 | Son Güncelleme

Falling Stars (Kayan Yıldızlar) akımı hızla yayılırken gazeteci Ahmet Hakan, pahalı marka eşyaları ve lüks otomobilleriyle bu akıma katılan ve paylaşımda bulunan başörtülü kadınlara tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'dan 'Falling Stars' akımına tepki: Louis Vuitton Müslümanlarısınız!

Tüm dünyada bir anda popüler hale gelen Falling Stars (Kayan Yıldızlar) akımı, Seda Sayan ile beraber Türkiye’ye de sıçradı. Yurt dışında ünlülerin başlattığı bu akımla beraber, #fallingstars etiketi kısa sürede gündem olmayı başardı.

AHMET HAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kişinin kendini yere atmış veya yere düşmüş biçimde fotoğrafladığı kareye denilen Falling Stars paylaşımları interneti kasıp kavururken, bu akıma gazeteci Ahmet Hakan'dan tepki geldi.

Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde, özellikle pahalı marka ve lüks otomobilleriyle paylaşımda bulunan başörtülü kadınlara tepki gösteren Ahmet Hakan, "Ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği şöyle bir ortamda... Pahalı markaları gözümüze sokan, lüks otomobilleriyle hava atan, tüketim çılgınlığının nesnesi haline gelen, dertsiz, kasavetsiz bir imaj çizen ve “kayan yıldız” akımına omuz veren... Şu başörtülü kardeşlerimiz, herkesin olduğu gibi benim de fena halde dikkatimi çekti, çekiyor." diye yazdı.

Ahmet Hakan'dan 'Falling Stars' akımına tepki Louis Vuitton Müslümanlarısınız!

'LOUIS VUITTON MÜSLÜMANLARI'

Necip Fazıl’ın yıllar önce kaleme aldığı Gençliğe Hitabe'deki "Siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız!" sözleri hatırlatan Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

Necip Fazıl yaşasaydı...

O metni azıcık günceller ve bu başörtülü hanımlara aynen şöyle seslenirdi:

  • Siz güneşi afili otomobilinizin koltuğunda unutmuş...

  • Siz güneşi pahalı markaların amblemlerinde unutmuş...

  • Siz güneşi lüks mağazaların girişinde unutmuş...

Louis Vuitton Müslümanlarısınız!

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Falling Stars kayan yıldızlar akımı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
benim türbanlı bacıma falling stars yaptırdılar
Bana bak ameeeet.sen sen ol o abalalara garışığ gökreme ülen.Onların reyiz dayıları var haa. Amet sen neden ak-ukuk-demokrasiden bahsetmiyon ülen.Sen de epey rol gesiyon artık sıktın ha.
adam haklı beyler dağılın.
sonuna kadar haklısın.
ne saçma şey bu akım..
Haklisin gardass.ilk defa hak veriyorum sana.Baslarina taktiklarini zaten inanclari geregi degil moda geregi takan zavallailar bunlar.
Azına sağlık Ahmet Hakan. Ülke malesef bu tarz müslümanlarla kaynıyor...
ALLAH Islah Etsin,..
Görgüsüzlükte zirve.
Dine inancı gereği başlarını kapatanlar var Birde böyle gerektiğininde kafasındaki çaputu alt bezi yapanlar.
Siz inanıyormusunuz gerçekten kapalı olduklarına bu kadınların.tamamen provakasyon amaclı çekilmiş kolunda bilezikler başı kapalı yani ordaki mesajı anlayamadinizmi
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