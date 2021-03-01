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  4. Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye çok sert yanıt! 'Kafayı takmış' dedi yoga tavsiyesinde bulundu

Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye çok sert yanıt! 'Kafayı takmış' dedi yoga tavsiyesinde bulundu

01.03.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye çok sert yanıt! 'Kafayı takmış' dedi yoga tavsiyesinde bulundu

Gazeteci Ahmet Hakan, yazısını eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye bugünkü köşesinden yanıt verdi. Yazısında çok sert ifadeler kullanan Hakan, Bildirici'ye "etikçi başı" diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, iki önceki “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” başlıklı yazısında 'AK Parti' geçmediği için eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye yanıt verdi.

Bugünkü "Etikçibaşı beni fena yakalamış" başlıklı yazısında Bildirici için sert ifadeler kullanan Hakan, Bildirici'nin tarafsız ve ön yargısız davranmadığını iddia etti.

Kendilerine 'kafayı taktığını' söyleyen Hakan, Bildirici'ye yoga tavsiyesinde bulundu.

FARUK BİLDİRİCİ NE DEMİŞTİ?

Ahmet Hakan'ın “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” başlıklı yazısını eleştiren Bildirici, kişisel bloğunda şu ifadelere yer vermişti;

"AK Parti’nin adını bile isteye, hesaplı kitaplı şekilde gizlediği o kadar açıktı ki. Bu yazısını Twitter’da paylaşırken kullandığı fotoğrafta da ne AK Parti’nin bir bayrağı ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan görünüyordu. Kalabalık bir kapalı salonun uzaktan göründüğü siyah beyaz bir kareyi paylaşmıştı yazısının linkiyle birlikte. Özellikle seçildiği belliydi bu fotoğrafın."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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