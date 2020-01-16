HABER
  4. Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan, 'Dilek, Selvi ve Canan hanımların Demirtaş’la dayanışma fotoğrafına dair' yazısı nedeniyle Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun" eleştirisine yanıt verdi. Hakan, "Demirtaş Türkiyeli bir duruş sergiliyordu" diyerek, o günkü koşullara dikkat çekti.

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemesi tartışmalara neden olmuştu.

POLEMİK KONUSU OLDU

Hürriyet Gzaetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın konuya dair "Dilek, Selvi ve Canan hanımların Demirtaş’la dayanışma fotoğrafına dair" başlıklı yazısı polemik konusu oldu.

FATİH ALTAYLI: DEMİRTAŞ'LA BAĞLAMA ÇALIP, TÜRKÜ SÖYLÜYORDUN

Hakan'ı CHP ve İmamoğlu’nu “terör bağlantılı” göstermekle eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İyi de sayın yazar, sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun. Demirtaş o gün neyse bugün de o." diye yazdı.

AHMET HAKAN'DAN ALTAYLI'YA YANIT GELDİ

Ahmet Hakan suçlamalara "Demirtaş saz çalarken manzara-i umumiye nasıldı" başlıklı bugünkü yazısında yanıt verdi.

Çözüm sürecini hatırlatan Hakan, o dönemde silahların artık bırakılacağı umudunun doğduğuna değinerek, "HDP, iktidarla işbirliği yapmakta ve silahların bırakılmasında aktif bir rol oynamaktaydı... Orta Anadolu’nun en muhafazakâr kentlerinde bile iyimser bir bekleyiş vardı...Selahattin Demirtaş çıktığı televizyon programlarında Türkiyeli bir duruş sergiliyordu... “Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez/Kıratım acemi konağı tutmaz” diye orta Anadolu türküsü söylüyordu..." ifadelerini kullandı.

'DEMİRTAŞ, TÜRKİYE'NİN LİDERİ OLMA FIRSATINI KAÇTIRDI'

Hakan, 7 Haziran seçimlerinden sonra Demirtaş'ın terör eylemlerini başlatan PKK'ya teslim olarak "geleceğin lideri olma" fırsatını kaçırdığını yazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
AK Partili Özkan: CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında ciddi arazi kapattıAK Partili Özkan: CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında ciddi arazi kapattı
ABD ile Çin arasında ticaret savaşının bitirilmesi yönünde ilk imzaABD ile Çin arasında ticaret savaşının bitirilmesi yönünde ilk imza
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Fatih Altaylı Selahattin Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması

TBMM'de 'Vikipedi' tartışması!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Pelosi, Senatoda Trump'ın yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıkladı

7 demokratın adı açıklandı! Beyaz Saray'dan tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

Zelenskiy ve Merkel arasında İran görüşmesi!

CHP'li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

"Hakkımı helal etmiyorum" diyerek istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.