Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemesi tartışmalara neden olmuştu.

POLEMİK KONUSU OLDU

Hürriyet Gzaetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın konuya dair "Dilek, Selvi ve Canan hanımların Demirtaş’la dayanışma fotoğrafına dair" başlıklı yazısı polemik konusu oldu.

FATİH ALTAYLI: DEMİRTAŞ'LA BAĞLAMA ÇALIP, TÜRKÜ SÖYLÜYORDUN

Hakan'ı CHP ve İmamoğlu’nu “terör bağlantılı” göstermekle eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İyi de sayın yazar, sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun. Demirtaş o gün neyse bugün de o." diye yazdı.

AHMET HAKAN'DAN ALTAYLI'YA YANIT GELDİ

Ahmet Hakan suçlamalara "Demirtaş saz çalarken manzara-i umumiye nasıldı" başlıklı bugünkü yazısında yanıt verdi.

Çözüm sürecini hatırlatan Hakan, o dönemde silahların artık bırakılacağı umudunun doğduğuna değinerek, "HDP, iktidarla işbirliği yapmakta ve silahların bırakılmasında aktif bir rol oynamaktaydı... Orta Anadolu’nun en muhafazakâr kentlerinde bile iyimser bir bekleyiş vardı...Selahattin Demirtaş çıktığı televizyon programlarında Türkiyeli bir duruş sergiliyordu... “Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez/Kıratım acemi konağı tutmaz” diye orta Anadolu türküsü söylüyordu..." ifadelerini kullandı.

'DEMİRTAŞ, TÜRKİYE'NİN LİDERİ OLMA FIRSATINI KAÇTIRDI'

Hakan, 7 Haziran seçimlerinden sonra Demirtaş'ın terör eylemlerini başlatan PKK'ya teslim olarak "geleceğin lideri olma" fırsatını kaçırdığını yazdı.



