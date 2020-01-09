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  4. Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Fox Tv sunucu Fatih Portakal, Libya'ya giden Türk askerini doğal gaz ve petrol için orada olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin emperyalist bir devlet olduğunu ima etmişti. Portakal'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu olurken, gazeteci Ahmet Hakan'dan cevap geldi.

Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

Fox Tv sunucu Fatih Portakal, Libya Türk askerinin gitmesiyle ilgili olarak "Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal'ın sözleri sosyal medyada tartışma konusu olurken; Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Portakal'ın Türkiye'yi emperyalizmle suçlamasını köşesine taşıdı.

AHMET HAKAN'DAN FATİH PORTAKAL'A YANIT!

"Emperyalizmin ağababası ABD’de kurulmuş bir medya grubunun Türkiye’ye yayın yapan televizyon kanalının sunucusu Fatih Portakal, aniden bir Che Guevara edasına bürünerek...

'Ama bu emperyalizm... Ama bu olmaz...' falan diye feveran etmeye başladı."
ifadelerine yer veren Hakan, FOX TV'nin Amerikan sermayesi altında kurulmuş bir medya şirketi olmasına dikkat çekti.

Bölgede Türkiye'nin 'emperyalizm' amacı gütse bile, diğer ülkelerin buna izin vermeyeceğini belirten Hakan "İçin rahat olsun! Bu ne telaş böyle!" diye sordu.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan fatih portakal Libya asker emperyalizm

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