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Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 07:15 | Son Güncelleme

Fatih Tezcan'ın 29 Ekim paylaşımına bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi. Tezcan için "kripto FETÖ'cü" diyen Hakan, "Cumhuriyet’e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, yazar Fatih Tezcan attığı tweet'le olay oldu. Tezcan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ülkede Devlet’in yıkılması Devlet Törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir" ifadelerini kullandı.

Tezcan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki toplarken, gazeteci Ahmet Hakan da Tezcan'ın ifadelerini köşesine taşıdı.

Fatih Tezcan için "kripto FETÖ’cü" diyen Hakan, şu ifadelere yer verdi;

Bu milletin en büyük değerine alçakça saldırmıştır.

Fikir ifade etme hakkı vardır ama alçaklık yapma hakkı yoktur.

Cumhuriyet’e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan 29 Ekim fatih tezcan FETÖ

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