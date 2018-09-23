Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Türkiye, Kocaeli'de çocuğunun pantolonu nedeniyle okula alınmamasının ardından bunalıma girerek hayatına son verdiği belirtilen İsmail Devrim'i konuşuyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bugünkü yazısında, İsmail Devrim'in intiharını kaleme aldı.
'Yerin dibine batsın sizin okul kıyafetiniz' başlıklı yazısında Hakan, okulların askeri kışlaya çevrildiği gerekçesiyle Andımız'ın kaldırıldığını hatırlatarak, 'Ancak nedense okullarımızı askeri yapıya çeviren Allah’ın belası “bir örnek okul kıyafetleri” olayına kimse dokunmadı.' dedi.
Her okulun kendine özgü kıyafeti olması kararını eleştiren Hakan, "Andımız'a kafayı taktık ama işin bu kısmıyla zerre ilgilenmedik. İlgilenmedik de ne oldu?" sorusunu sorup şu yanıtı verdi:
"Şu oldu:
Yoksul düşmüş bir baba, pantolonu okul kıyafetine uymadığı için yok yazılan oğlunun dramına dayanamadı ve kendini asarak intihar etti.
O babanın içine düştüğü çaresizliğin yüzde 50’si yoksulluğundansa, yüzde 50’si de şu saçma “bir örnek okul kıyafeti” dayatmasından...
Hadi babanın yoksulluğuna çare bulamadık, bari şu saçma dayatmaya çare bulsaydık!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı
Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!
Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!
'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum