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Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 08:29 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Yerin dibine batsın sizin okul kıyafetiniz!' başlıklı bugünkü yazısında, çocuğunun pantolonu nedeniyle okula alınmamasının ardından bunalıma girerek intihar ettiği belirtilen İsmail Devrim'i kaleme aldı.

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Türkiye, Kocaeli'de çocuğunun pantolonu nedeniyle okula alınmamasının ardından bunalıma girerek hayatına son verdiği belirtilen İsmail Devrim'i konuşuyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bugünkü yazısında, İsmail Devrim'in intiharını kaleme aldı.

'Yerin dibine batsın sizin okul kıyafetiniz' başlıklı yazısında Hakan, okulların askeri kışlaya çevrildiği gerekçesiyle Andımız'ın kaldırıldığını hatırlatarak, 'Ancak nedense okullarımızı askeri yapıya çeviren Allah’ın belası “bir örnek okul kıyafetleri” olayına kimse dokunmadı.' dedi.

Her okulun kendine özgü kıyafeti olması kararını eleştiren Hakan, "Andımız'a kafayı taktık ama işin bu kısmıyla zerre ilgilenmedik. İlgilenmedik de ne oldu?" sorusunu sorup şu yanıtı verdi:

"Şu oldu:

Yoksul düşmüş bir baba, pantolonu okul kıyafetine uymadığı için yok yazılan oğlunun dramına dayanamadı ve kendini asarak intihar etti.

O babanın içine düştüğü çaresizliğin yüzde 50’si yoksulluğundansa, yüzde 50’si de şu saçma “bir örnek okul kıyafeti” dayatmasından...

Hadi babanın yoksulluğuna çare bulamadık, bari şu saçma dayatmaya çare bulsaydık!"

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının tamamı için tıklayın

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Ahmet Hakan ismail devrim

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