Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde yayınlanan bugünkü köşesinde, Hilal Cebeci'nin tepki çeken 'Çav bella' klibi üzerinden Melih Gökçek'e seslendi. "Melih Gökçek gör bunu: Hilal Cebeci poposuyla yeni bir Gezi planlıyor!" başlıklı yazısında Hakan, Gökçek'in 'La Casa De Papel' dizisiyle ilgili eleştirilerini hatırlatarak "Poposuyla ikinci Gezi’yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci’yi nasıl olur da gözünden kaçırırsın yahu?" dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısından Melih Gökçek ve Hilal Cebeci'nin tartışmalı klibiyle ilgili bölüm şu şekilde:

Melih Gökçek, bir ara 'La Casa De Papel' adlı diziye kafayı takmıştı.

Şöyle şeyler yazıp duruyordu:

— Üst akıl, bu diziyle yeni bir Gezi planlıyor!

— Bu dizinin kahramanlarını isyanın sembolü kabul etmişler!

— Kırmızı kıyafetli kişilerin ayaklarındaki postallar darbeye işaret ediyor!

— Turuncu tulumluların toplaştığı yerin Kadıköy olması manidar!

Falan filan…

'TAM DA MELİH GÖKÇEK'İN İŞARET ETTİĞİ GÖNDERMELERLE DOLU'

Hilal Cebeci adlı şarkıcı hanımın "Çav Bella" adlı şarkı için çektiği klip, tam da Melih Gökçek'in işaret ettiği türden göndermelerle dolu…

— Klipte de kırmızı kıyafetliler var.