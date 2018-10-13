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Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

Hilal Cebeci'nin tartışma yaratan 'Çav bella' klibi üzerinden Melih Gökçek'e seslenen Ahmet Hakan, Hakan, Gökçek'in 'La Casa De Papel' dizisiyle ilgili eleştirilerini hatırlatarak "Dizi ile klip arasındaki tek fark şu: Hilal Cebeci'nin klip boyunca salladığı poposu! Melih Başkan! Melih Başkan! Poposuyla ikinci Gezi'yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci'yi nasıl olur da gözünden kaçırırsın yahu? Sen iyice paslandın galiba!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde yayınlanan bugünkü köşesinde, Hilal Cebeci'nin tepki çeken 'Çav bella' klibi üzerinden Melih Gökçek'e seslendi. "Melih Gökçek gör bunu: Hilal Cebeci poposuyla yeni bir Gezi planlıyor!" başlıklı yazısında Hakan, Gökçek'in 'La Casa De Papel' dizisiyle ilgili eleştirilerini hatırlatarak "Poposuyla ikinci Gezi’yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci’yi nasıl olur da gözünden kaçırırsın yahu?" dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısından Melih Gökçek ve Hilal Cebeci'nin tartışmalı klibiyle ilgili bölüm şu şekilde:
Melih Gökçek, bir ara 'La Casa De Papel' adlı diziye kafayı takmıştı.

Şöyle şeyler yazıp duruyordu:

— Üst akıl, bu diziyle yeni bir Gezi planlıyor!

— Bu dizinin kahramanlarını isyanın sembolü kabul etmişler!

— Kırmızı kıyafetli kişilerin ayaklarındaki postallar darbeye işaret ediyor!

— Turuncu tulumluların toplaştığı yerin Kadıköy olması manidar!

Falan filan…

'TAM DA MELİH GÖKÇEK'İN İŞARET ETTİĞİ GÖNDERMELERLE DOLU'

Hilal Cebeci adlı şarkıcı hanımın "Çav Bella" adlı şarkı için çektiği klip, tam da Melih Gökçek'in işaret ettiği türden göndermelerle dolu…
— Klipte de kırmızı kıyafetliler var.

— Klipte de Gezi'ci dizinin tüm kozları kullanılmış.

— Klipte de turuncu tulumlular bir şeyler çeviriyor.

— Klipte de bir üst akıl ya da bir üst akılsızlık var.

'SEN İYİCE PASLANDIN GALİBA'

Dizi ile klip arasındaki tek fark şu:

Hilal Cebeci'nin klip boyunca salladığı poposu!

Melih Başkan! Melih Başkan!

Poposuyla ikinci Gezi'yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci'yi nasıl olur da gözünden kaçırırsın yahu?

Sen iyice paslandın galiba!"

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Hilal Cebeci Melih Gökçek çav bella

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ahmet otur oturdugun yerde yalakalik yapmayim derken sicma kari azmis o kadar kendi kendine
ne pis bir mahluksun sen,
ayaklar baş olmuş. torba değil ki ağzını büzesin. al birini vur ötekine. dam üstünde saksağan vur beline kazmayı. yukarıdakilerden hepsi bu iki salağı örnek gösterecek atasözlerimiz. burada soru yok ama cevabı çok...
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