Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Eski Beşiktaş Beldiye Başkanı Murat Hazinedar'a yönelttiği soruda "Bırak laga lugayı da cevap ver: Beşiktaş'ta beyaz eşya ticareti yapmak için dükkan açmaya kalkan bir esnafa ''Beltaş Vakfı'na 100 bin dolar yatıracaksın yoksa dükkanı açamazsın' dediniz mi, demediniz mi?" ifadelerini kullandı.
'BELGEYİ ALNINA DAYARIM'
Ahmet Hakan yazısının devamında ise ''Bak doğru söyle. Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına ona göre'' ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
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