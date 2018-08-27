HABER

Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 08:49 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Eski Beşiktaş Beldiye Başkanı Murat Hazinedar hakkında gündem yaratacak bir iddiayı ortaya attı.

Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Eski Beşiktaş Beldiye Başkanı Murat Hazinedar'a yönelttiği soruda "Bırak laga lugayı da cevap ver: Beşiktaş'ta beyaz eşya ticareti yapmak için dükkan açmaya kalkan bir esnafa ''Beltaş Vakfı'na 100 bin dolar yatıracaksın yoksa dükkanı açamazsın' dediniz mi, demediniz mi?" ifadelerini kullandı.

'BELGEYİ ALNINA DAYARIM'

Ahmet Hakan yazısının devamında ise ''Bak doğru söyle. Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına ona göre'' ifadelerini kullandı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

PARTNER55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi 55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi
CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak?CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak?
Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Beşiktaş Murat Hazinedar belediye başkanı

En Çok Okunan Haberler

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Okuyucu Yorumları 7 yorum
yav bunlar tüm belediyelerde var ,sen eline nasıl geçirdin belgeyi bilmem ama varsa öyle bir durum aynen dökülsün ortaya...tüm belediyelerde var o işler..hatta daha üstlerinde bile var....çoğu biliniyor ama göz yumuluyor bence..HANİ BİZİM MİLLETİMİZ DE BANANECİLİK VE BAL TUTAN PARAĞINI YALARCILIK VAR YA....HAH TAM DA ONDAN KAYNAKLANIYOR İŞTE....DEVLET KADEMELERİNDE,RÜŞVET, YAKINLARA İHALE ALMAK, 18 MADDE GEÇECEK YERLERİ HABAER VEREREK YAKINLARINA RANTLAR SAĞLAMAK BUNLAR GÜNCEL ŞEYLER......BİZLER ALIŞTIK DA, ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEYECEĞİNİ BİLİĞİMİZ İÇİN SUSUYORUZ..BARİ GAZETECİLER İRDELESİN
boş boş konuşuyo işte mal. tr de rüşvet neredeyse yasal hale gelecek ahmet hakan..sen nerde yaşıyon be olum
vaziyet alın burası karışacak
Bunu bilmeyen mi var? Etkinlik kapsamında 4 günlüğüne alan tahsisi için gitmiştik kendisinin yanın, bizlere de belediyeye bağlı bir derneğe 50.000 lira bağış yapmamız gerektiğini söylemişti.
neden saklıyorsun yoksa sende şu hesaba 100 bin dolar yatır ın mı peşindesin ???
Ahmet hakan malı belediyecilik böyledir iskan almak isteyen her kişiden devlet adına haraç alınır bunu bütün belediyeler yapıyor ve devletin sistemi böyle arayıp tayyub a da sorabilirsin
yahu bu gelenek oldu sen yeni bir şey söyle chp li akp li bütün belediye başkanları yapıyor yeni maden bulmuş gibi yazmışsın.
Diğer Haberler
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak?

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak?

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın ha, birbirinize kin tutmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın ha, birbirinize kin tutmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.