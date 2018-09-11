HABER

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 08:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği sonrası yaşanan tartışmalar devam ederken, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet gazetesini öptüğü Twitter paylaşımı olay oldu. Gazeteci Ahmet Hakan, Balbay'a tepki göstererek "Aydın Engin'i, Murat Sabuncu'yu denize mi döktünüz?" diye yazdı.

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet'te 8 Eylül Cuma günü gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra yaşanan istifa ve görevden almaları değerlendirdi.

Hakan, yaşanan süreç sonrası Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet gazetesini öptüğü Twitter paylaşımına yönelik ," Mustafa Balbay, gazeteden düşman mı kovdunuz yahu? Aydın Engin’i, Murat Sabuncu’yu denize mi döktünüz? Gidenlerin içinde hiç mi arkadaşın, dostun yok senin yüz yüze bakacağın?" vurgusu yaptı.

"NİYE ÖPÜP KOKLUYORSUN Kİ GAZETEYİ?"

Hakan'ın Balbay'ın "Cumhuriyet’i sekizinci bayide bulmak zorlu ve güzeldi. Atatürk, demokrasi, hukuk, laiklik, barış ve mürekkep kokan Cumhuriyet hepimizin" açıklamasını değerlendirdiği yazısı şöyle:

"FAKS MI KALDI YAHU"

Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Erdem Gül, İstanbul’dan Ankara’ya gönderilen bir faks mesajıyla görevinden alınmış.

İstanbul ve Ankara arası karşılıklı faks makineleri varsa kesin posta güvercinleri de vardır bunların.

Hatta belki dumanla haberleştikleri bile oluyordur!

İlahi Cumhuriyet!

Çok acayipsin.

Hayrola Balbay

Yahu Mustafa Balbay?

Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Nedir, ne oldu ki?

Gazeteden düşman mı kovdunuz yahu?

Aydın Engin’i, Murat Sabuncu’yu denize mi döktünüz?

Sonuçta gazetede yönetim değişti Balbay, istiklal harbi falan verilmedi.

Gidenlerin içinde hiç mi arkadaşın, dostun yok senin yüz yüze bakacağın?

Sana “Bu yaptığın nezakete aykırı kaçar, ayıp olur” falan diyecek tek bir arkadaşın bile mi kalmadı?

Hadi hepsini geçtim.

“Abi bu poz çok banal bir poz... Bunu yayınlama istersen” falan diyen bir danışmanın da mı yok?"

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet gazetesindeki değişiklik sonrası yaptığı paylaşım şöyle:

BALBAY

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!Ünlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!
Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştıAbdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklamasıAK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Balbay Cumhuriyet gazetesi Ahmet Hakan

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizim herşeyi bilen sosyal demokratlar birbirini yerken adamlar atını istediği gibi oynatıyor.İyiki bunlar iktidar falan değil vallaha maaşlarımızı bile alamayız bunlar olsa.Yazıklar olsun bizlerin umutlarını çürüttünüz.
Muhalif seslerin bulunması güzel. Yoksa havuz medyasının gösterdiği şahane ve güzel günler, çağ atlamış bir ülke ve eşi bulunmaz bir yönetim masalı ve yalanı ile beynimiz yanacak.
Diğer Haberler
Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!

Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!

Nagehan Alçı'dan 'Cumartesi Anneleri' çıkışı: Başkan Erdoğan onları dinlemeli

Nagehan Alçı'dan 'Cumartesi Anneleri' çıkışı: Başkan Erdoğan onları dinlemeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.