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Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 07:01 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü "Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir" başlıklı yazısında, serbest bırakılmasının ardından ABD'ye dönen Rahip Brunson gibi, ABD'de tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın serbest bırakılıp Türkiye'ye gönderilebileceğini iddia etti. Hakan, bu iddiayı 'İyi haber alan kaynaklardan' aldığını belirtti.

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan, 16 Ekim 2018 tarihli "Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir" başlıklı yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

"ESKİDEN radyo ajanslarında falan şöyle bir habercilik jargonu vardı: “İyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre...”

  • Kaynağımı sormayın.
  • Detay istemeyin.
  • “Ne zaman” demeyin.

Sadece şunu bilin yeter: İyi haber alan kaynaklardan aldığım bilgiye göre... Tıpkı bizdeki papazın uçağa bindirilip ABD’ye gönderildiği gibi... ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD’den uçağa bindirilip Türkiye’ye getirilebilir.

Bugün yarın böyle bir gelişme yaşanırsa... Sakın şaşırmayın! Konuyla ilgili detaylar geldikçe paylaşacağım. Takipte kalın lütfen." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan rahip Brunson ABD hakan atilla

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