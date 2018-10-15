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Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 08:01 | Son Güncelleme

Sakaryaspor-Amedspor maçı öncesi stadyumdaki skorboard ekranından askeri operasyon görüntülerinin gösterilmesi tartışmalara yol açtı. Görüntülere tepki gösteren Ahmet Hakan, 'Bu yaptığınla ülkenin meşru bir futbol takımı olan Amedspor’u töhmet altında bırakmış olursun. Buna zerre kadar hakkın yok! Bırak şu ayrımcılığı, bırak şu bölücülüğü de... Derhal titre ve kendine gel!' ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

TFF 2. Lig'in 7. haftasında oynanan Sakaryaspor- Amedspor maçında ortalık karıştı. Devre arasında skorboard ekranından askeri operasyon görüntüleri verilirken, maç sonu ise Sakaryasporlu taraftarlar Amedspor soyunma odası önünde futbolcular ve teknik heyetle tartıştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan ve Amedspor'un 2-0 mağlup ayrıldığı maçın öncesinde statta "Ölürüm Türkiyem" parçası çalınırken, devre arasında ise stadyumdaki skorboard ekranından askeri operasyon görüntülerinin de oynatıldığı görüldü.

sakarya

AHMET HAKAN'DAN SERT TEPKİ: TİTRE VE KENDİNE GEL

Tartışma yaratan görüntülere bir tepki de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Yaşanan olayları Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesine taşıyan Hakn şu ifadelere yer verdi;

Sakarya'da oynanacak olan Sakaryaspor / Amedspor karşılaşmasında maçtan önce “Ölürüm Türkiye’m” dinletilmiş, skorbordda askeri operasyon görüntüleri gösterilmiş.

İtiraz edenlere hemen şöyle deniyor:

  • “Ölürüm Türkiye’m” türküsünün yayınlanmasından niye rahatsız oldunuz ki?

  • Operasyon görüntülerinin yayınlanmasına niye alınganlık gösteriyorsunuz ki?

Bak kardeşim!

Sen bu yaptıklarını başka hiçbir takımın maçında yapmayıp sadece Amedspor’un maçında yaparsan...

Bu yaptığınla ülkenin meşru bir futbol takımı olan Amedspor’u töhmet altında bırakmış olursun.

Buna zerre kadar hakkın yok!

Bırak şu ayrımcılığı, bırak şu bölücülüğü de...

Derhal titre ve kendine gel!

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Amedspor Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ülkedeki olaylar zaten bu ırkçı yaklaşımdan ötürü bir arpa boyu yol alınmaz bu zihniyeyle
işide en çok destek veren..militan gönderen kent..türkiyedeki pert çalıntı aracların en büyük merkezi..Atatürke laik türkiyeye düşman en azılı şeriatçıların yetiştiği kent vatanseverlik kasmış.
Sakaryada çok yanlış işler olmuş.Her kürtü ve Amedsporu PKK lı kabul edersen ülkedeki birliğin temeline dinamit atmış olursun. Bu ayrıştırma ,dışlama ve ötekileştirme Cumhur ittifakının oluşmasından sonra çok arttı. Sakaryadaki oy oranlarına bakınca bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Ülkenin bu bağnazlıktan kurtulup daha uzlaşıcı, sorgulayıcı ve çağdaş olması hepimizin menfaati içindir.
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