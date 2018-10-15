Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

“Ölürüm Türkiye’m” türküsünün yayınlanmasından niye rahatsız oldunuz ki?

Tartışma yaratan görüntülere bir tepki de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Yaşanan olayları Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesine taşıyan Hakn şu ifadelere yer verdi;

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan ve Amedspor'un 2-0 mağlup ayrıldığı maçın öncesinde statta "Ölürüm Türkiyem" parçası çalınırken, devre arasında ise stadyumdaki skorboard ekranından askeri operasyon görüntülerinin de oynatıldığı görüldü.

TFF 2. Lig'in 7. haftasında oynanan Sakaryaspor- Amedspor maçında ortalık karıştı. Devre arasında skorboard ekranından askeri operasyon görüntüleri verilirken, maç sonu ise Sakaryasporlu taraftarlar Amedspor soyunma odası önünde futbolcular ve teknik heyetle tartıştı.

Sen bu yaptıklarını başka hiçbir takımın maçında yapmayıp sadece Amedspor’un maçında yaparsan...

Bu yaptığınla ülkenin meşru bir futbol takımı olan Amedspor’u töhmet altında bırakmış olursun.

Buna zerre kadar hakkın yok!

Bırak şu ayrımcılığı, bırak şu bölücülüğü de...

Derhal titre ve kendine gel!

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