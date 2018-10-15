TFF 2. Lig'in 7. haftasında oynanan Sakaryaspor- Amedspor maçında ortalık karıştı. Devre arasında skorboard ekranından askeri operasyon görüntüleri verilirken, maç sonu ise Sakaryasporlu taraftarlar Amedspor soyunma odası önünde futbolcular ve teknik heyetle tartıştı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan ve Amedspor'un 2-0 mağlup ayrıldığı maçın öncesinde statta "Ölürüm Türkiyem" parçası çalınırken, devre arasında ise stadyumdaki skorboard ekranından askeri operasyon görüntülerinin de oynatıldığı görüldü.
AHMET HAKAN'DAN SERT TEPKİ: TİTRE VE KENDİNE GEL
Tartışma yaratan görüntülere bir tepki de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Yaşanan olayları Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesine taşıyan Hakn şu ifadelere yer verdi;
Sakarya'da oynanacak olan Sakaryaspor / Amedspor karşılaşmasında maçtan önce “Ölürüm Türkiye’m” dinletilmiş, skorbordda askeri operasyon görüntüleri gösterilmiş.
İtiraz edenlere hemen şöyle deniyor:
“Ölürüm Türkiye’m” türküsünün yayınlanmasından niye rahatsız oldunuz ki?
Bak kardeşim!
Sen bu yaptıklarını başka hiçbir takımın maçında yapmayıp sadece Amedspor’un maçında yaparsan...
Bu yaptığınla ülkenin meşru bir futbol takımı olan Amedspor’u töhmet altında bırakmış olursun.
Buna zerre kadar hakkın yok!
Bırak şu ayrımcılığı, bırak şu bölücülüğü de...
Derhal titre ve kendine gel!
YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 20 yorum