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Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 08:14 | Son Güncelleme

Yazar Ahmet Hakan, şarbon vakaları ile birlikte diğer tüketim ürünleri için yapılan uyarılarla ilgili olarak 'Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz' dedi.

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz, ne yiyeceğiz?' başlıklı yazısında şarbon vakalarını ve diğer yiyeceklerle ilgili yapılan yorumları kaleme aldı. Et, ekmek, tavuk eti, yoğurt gibi ürünlere yönelik uyarılara değinen Hakan, “HADİ biraz protein alalım” diyerek azıcık ET yiyeceğiz... “Şarbon da şarbon... Şarbon da şarbon...” diyerek iflahımızı kesiyorlar.

Tam elimize bir dilim EKMEK almış, afiyetle yiyeceğiz... Dünyanın bütün Canan Karatay’ları birleşip parmaklarını sallayarak “Çabuk bırak onu, çabuk bırak” diye üstümüze çullanıyorlar.

“Yahu bırakın da bari minik bir TAVUK kanat götürelim” diyoruz. “Antibiyotiklidir o... Antibiyotiklidir o... Sakın yeme... Basıyorlar o tavuklara antibiyotiği” diye saatlerce kafa ütülüyorlar.

Marketten YOĞURT alıp sağlıklı beslenelim diyoruz. Market yoğurduna edilmedik hakaret bırakmıyorlar.

Balık mevsimi gelmiş, palamut falan diyoruz. Tam bir buçuk saat gayet bilgiç bir şekilde “ağır deniz metalleri”nden söz ederek balığı burnumuzdan getiriyorlar.

Bari iki dilim MEYVE yiyeyim diyoruz. “Hormonludur o hormonlu” diye meyveden soğutuyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan şarbon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
EVET BU ÜLKEDE ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YİYECEĞİZ.ÇÜNKİ KONTROL YOK,TARIM İLAÇLI ÜRÜNLERİ PAZARLARDA KONTROLSUZ OLARAK SATIŞA SUNUYORLAR.MİLLET KANSERDEN KIRILIYOR.YABANCI ÜLKELERİN GÜMRÜĞÜNDEN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER YURT İÇİNDE PİYASAYA SÜRÜLÜYOR.KENDİ KENDİNİ YOK EDEN TOPLUM OLACAĞIZ
zıkkımın kökünü zaten yiyoruz. halkın sağlığı için ;çok sıkı bir gıda politikası uygulanması lazım.
:)) abi senin desteklediğin adamlar bu hale getirdi ? pardon ama kimi kime şikayet ediyorsun şuan ? senden nefret ediyorum a.h
helal olsun dogru ama dunyanin poki cikti
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