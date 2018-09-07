Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz, ne yiyeceğiz?' başlıklı yazısında şarbon vakalarını ve diğer yiyeceklerle ilgili yapılan yorumları kaleme aldı. Et, ekmek, tavuk eti, yoğurt gibi ürünlere yönelik uyarılara değinen Hakan, “HADİ biraz protein alalım” diyerek azıcık ET yiyeceğiz... “Şarbon da şarbon... Şarbon da şarbon...” diyerek iflahımızı kesiyorlar.

Tam elimize bir dilim EKMEK almış, afiyetle yiyeceğiz... Dünyanın bütün Canan Karatay’ları birleşip parmaklarını sallayarak “Çabuk bırak onu, çabuk bırak” diye üstümüze çullanıyorlar.

“Yahu bırakın da bari minik bir TAVUK kanat götürelim” diyoruz. “Antibiyotiklidir o... Antibiyotiklidir o... Sakın yeme... Basıyorlar o tavuklara antibiyotiği” diye saatlerce kafa ütülüyorlar.

Marketten YOĞURT alıp sağlıklı beslenelim diyoruz. Market yoğurduna edilmedik hakaret bırakmıyorlar.

Balık mevsimi gelmiş, palamut falan diyoruz. Tam bir buçuk saat gayet bilgiç bir şekilde “ağır deniz metalleri”nden söz ederek balığı burnumuzdan getiriyorlar.

Bari iki dilim MEYVE yiyeyim diyoruz. “Hormonludur o hormonlu” diye meyveden soğutuyorlar." ifadelerini kullandı.

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