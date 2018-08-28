Ahmet Hakan'dan Süleyman Soylu'ya 'Cumartesi Anneleri' tepkisi: Ne değişti?

'Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Lisesi önündeki 700. hafta oturma eylemine yapılan polis müdahalesi tartışma yarattı. Çok sayıda kişinin gözaltına alndığı müdahalenin emrimin İçişleri Bakanı Süleyma Soylu'nun bizzat talimatıyla verildiği belirtildi.
Yaşanan gözaltılar sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu "İzin vermedik, doğrudur. Çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Bu ikiyüzlü kandırmacanın son bulmasını istedik. Ne yapsaydık yani, anneliğin, terör örgütü tarafından istismar edilmesine, anneliğin teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Çocuklarımızı terör örgütü üyeliğine özendirip, 'İstanbul'un göbeğinde anılacaksınız' diye teşvik etmelerine, anneleri gözü yaşlı bir şekilde evlat yolu gözler halde bırakmalarına göz mü yumsaydık?" ifadelerini kullanmıştı.
AHMET HAKAN: FOTOĞRAF HALA GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE
Soylu'nun bu açıklamaları ve polisin müdahalesi tartışmalara yol açarken bir tepki de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Hürriyet Gazetesi'ndeki "Süleyman Soylu’ya Cumartesi Anneleri sorusu" başlıklı yazısında Hakan, Soylu'nun açıklamalarına sitem ederek, dönemin Başbakanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafı hatırlattı ve "İyi ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan, başbakanlığı döneminde “Cumartesi Anneleri”ni makamında ağırlamıştı. Fotoğraf hala gözümün önünde. Hepimize nasıl da umut olmuştu o fotoğraf... Çok mutlu olmuştuk kayıp çocuklarını arayan anneleri o makamda görünce... 'İşte devletin şefkati' demiştik. 'İşte özlediğimiz fotoğraf' demiştik." ifadelerini kullandı.
Çekilen fotoğraftan günümüze ne değiştiğini soran Hakan, "Keşke Sayın Bakan... Hem istismarın ne zaman başladığını... Hem de Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bu anneleri makamında ağırlamasını nasıl değerlendirdiğini... Bir izah etse de... Meseleyi tam olarak anlamış olsak." diye yazdı.
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