Ahmet Hakan'dan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili dikkat çeken paylaşım

Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğana ypg ile görüşme teklif etmesi beklenemez.

Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğana birşey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık "pkk deaştan da kötü" noktasına gelmiştir.

Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır.

Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum...

Ahmet Hakan'ın 'üst düzey bir devlet görevlisi' ile görüştüğünü söyleyerek aktardığı bilgiler şöyle:

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan sosyal medya hesabından 'üst düzey bir devlet görevlisi' ile görüştüğünü belirterek ismini vermediği yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup ile ilgili 'devlet görevlisi'nin ifadelerini paylaştı.

Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır.

Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.

Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.

Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin “mektup olayı” ile ilgili yaptığı açıklama böyle...

