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Ahmet Hakan'dan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 08:01 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve tepki toplayan mektupla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. 'Üst düzey bir devlet görevlisi' ile görüştüğünü belirten Hakan, "Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'dan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili dikkat çeken paylaşım

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan sosyal medya hesabından 'üst düzey bir devlet görevlisi' ile görüştüğünü belirterek ismini vermediği yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup ile ilgili 'devlet görevlisi'nin ifadelerini paylaştı.

Ahmet Hakan'ın 'üst düzey bir devlet görevlisi' ile görüştüğünü söyleyerek aktardığı bilgiler şöyle:

Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum...

Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı.
Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır.

Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğana birşey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık "pkk deaştan da kötü" noktasına gelmiştir.

Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğana ypg ile görüşme teklif etmesi beklenemez.

Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır.

Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.

Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.

Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin “mektup olayı” ile ilgili yaptığı açıklama böyle...

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Ahmet Hakan Trump erdoğan mektup ABD

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