Ahmet Hakan'dan Yunan bakana Atatürk tepkisi: A be alçak!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis'in Selanik'teki Atatürk Müzesi'nin 'Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine' dönüştürülmesi önerisini desteklemesine çok sert tepki gösterdi.

"Atatürk’ün evini diline dolayan o alçağa sesleniyorum" başlıklı yazısında Hakan, "A be alçak! Atatürk’ün evinden ne istiyorsun?" diyerek Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis'e seslendi.

NE OLMUŞTU?

Danıştay'ın 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından Ultraulusalcı ve aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi, "Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu evi soykırım müzesi yapalım" açıklamasını yapmış, tepkiler peş peşe gelmişti.



