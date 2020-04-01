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  4. Ahmet Hakan herkesin merak ettiği o soruyu Bakan Soylu'ya sordu: AK Partili belediyeye müdahale edildi mi?

Ahmet Hakan herkesin merak ettiği o soruyu Bakan Soylu'ya sordu: AK Partili belediyeye müdahale edildi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 22:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Ahmet Hakan'ın AK Partili Konya Belediyesi'nin salgın sonrası başlatılan yardım toplama kampanyasına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kampanyalar gibi müdahale edilip edilmediği sorusunu canlı yayında cevapladı. Soylu, "Biz bu arkadaşları uyardık. Dedik ki 'Sizin böyle bir hakkınız söz konusu değil.' Konya Valisi hemen belediye başkanımızla görüştü ve belediye başkanımız kampanyayı durdurdu. Topladıklarını da geri iade etti." şeklinde cevap verdi.

Ahmet Hakan herkesin merak ettiği o soruyu Bakan Soylu'ya sordu: AK Partili belediyeye müdahale edildi mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Ahmet Hakan'ın canlı yayında yönelttiği "'Konya için iyilik vakti', 'Bir iyilik yap yarınlar için' diye Konya Belediyesi tıpkı Ankara gibi, İstanbul gibi benim anladığım kadarıyla yardım toplama kampanyası yapmış. Buna da müdahale ettiniz mi?" sorusuna Bakan Soylu, şu ifedelerle cevap verdi:

"BİZİM GENELGEMİZ İKİ, ÜÇ BELEDİYEYİ KAPSAYAN BİR GENELGE DEĞİL"

"Şimdi şunu ifade etmek isterim bizim genelgemiz iki, üç belediyeyi kapsayan bir genelge değil. Sendikalar, vakıflar, dernekler ve yerel yöneticiler. Biz bunu nasıl gördük. Tam da Konya Belediyesi'nden, Ankara Belediyesi ve İstanbul Belediyesi'nden.

"KONYA BELEDİYESİ TOPLADIKLARI PARAYI İADE ETTİ"

Benim diğer belediyelerden bir haberim yok. Hemen Konya Valisi'ni de aradık. İstanbul Valisi'ni aradık. Ankara Valisi'ni aradık. Biz bu arkadaşları uyardık. Dedik ki 'Sizin böyle bir hakkınız söz konusu değil.' Konya Valisi hemen belediye başkanımızla görüştü ve belediye başkanımız kampanyayı durdurdu. Topladıklarını da geri iade etti. Ama diğer iki belediye başkanı bunu durdurmayıp devam edeceklerini ifade edince biz de elimizdeki bir başka yetkiyi kullandık.

"MÜRACAAT EDECEKLER"

Bunu ilk defa kullanıyor değiliz. Yani kanun bize yetki vermiş. Kanun diyor ki 'Burada kolluk kuvvetlerinizi ve diğer unsurlarınızı kullanma hakkına sahipsiniz.' Biz o hakkımızı kullandık. Burada bu kanuna aykırı işleyen unsuru durdurduk. Yapmaları gereken bir şey var müracaat edecekler. Ama bundan imtina etmek, yeni bir yol açmak.

"DEVLET İÇERİSİNDE DEVLET OLMAYA MÜSAADE ETMEYİZ"

Bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Devlet içerisinde devlet olmaya müsaade etmeyiz. Böyle bir şeye imkan tanımayız. Yeni bir yol açılmasına müsaade etmeyiz. Bu yolun başka istismarlara ulaşmasına müsaade etmeyiz.

"HANGİSİ KANUNA AYKIRI"

Sayın Hakan, şu anda 50 tane genelge çıkardık bu güne kadar. Bu 50 genelge yine aynı ortam içerisinde çıktı. Bu salgının olduğu ortamda çıktı. Bu insanlarımızın 'Yarın ne olacak?' diye bekleştikleri belirsiz ortamın içerisinde çıktı. Hangisi kanuna aykırı? O zaman bizim de kendimize ait meşru bir hakkımız var, biz de kanuna aykırı her şeyi yapabiliriz.

"DEVLET BİR KAİDENİN ÜZERİNE OTURUR"

Burası şöyle bir hassasiyeti gerektirir. Devlet de tam bu günlerde vardır. Çünkü devlet kaos zamanlarında, kaotik dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde kamu düzenini korumakla mükelleftir. Devlet bir kaidenin üzerine oturur."

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Süleyman Soylu koronavirüs ak parti yardım kampanyası

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