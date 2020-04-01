Ahmet Hakan herkesin merak ettiği o soruyu Bakan Soylu'ya sordu: AK Partili belediyeye müdahale edildi mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Ahmet Hakan'ın canlı yayında yönelttiği "'Konya için iyilik vakti', 'Bir iyilik yap yarınlar için' diye Konya Belediyesi tıpkı Ankara gibi, İstanbul gibi benim anladığım kadarıyla yardım toplama kampanyası yapmış. Buna da müdahale ettiniz mi?" sorusuna Bakan Soylu, şu ifedelerle cevap verdi:

"BİZİM GENELGEMİZ İKİ, ÜÇ BELEDİYEYİ KAPSAYAN BİR GENELGE DEĞİL"

"Şimdi şunu ifade etmek isterim bizim genelgemiz iki, üç belediyeyi kapsayan bir genelge değil. Sendikalar, vakıflar, dernekler ve yerel yöneticiler. Biz bunu nasıl gördük. Tam da Konya Belediyesi'nden, Ankara Belediyesi ve İstanbul Belediyesi'nden.

"KONYA BELEDİYESİ TOPLADIKLARI PARAYI İADE ETTİ"

Benim diğer belediyelerden bir haberim yok. Hemen Konya Valisi'ni de aradık. İstanbul Valisi'ni aradık. Ankara Valisi'ni aradık. Biz bu arkadaşları uyardık. Dedik ki 'Sizin böyle bir hakkınız söz konusu değil.' Konya Valisi hemen belediye başkanımızla görüştü ve belediye başkanımız kampanyayı durdurdu. Topladıklarını da geri iade etti. Ama diğer iki belediye başkanı bunu durdurmayıp devam edeceklerini ifade edince biz de elimizdeki bir başka yetkiyi kullandık.