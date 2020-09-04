Ahmet Hakan koronavirüse mi yakalandı? Programını iptal etmişti, açıklama geldi

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programını iptal eden Hürriyet Genel yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın koronavirüse yakalandığı iddiası gündem oldu.

Bir günlük Ankara ziyareti sonrası vücudunda hissettiği belirtileri yazan Hakan, pozitif çıkmasından korktuğu için test yaptırmadığını belirtti.

AHMET HAKAN: YA POZİTİF ÇIKARSA DİYE...

Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında "Korona mı oldum?" başlığı altında yaşadığı süreci yazan Hakan, Ankara dönüşü büyük bir halsizlik hissettiğini belirtti.

Durumunun gittikçe daha iyiye de gittiğini söyleyen Hakan "Fakat yine de test yaptırmak için çırpınıp durmuyorum. Ya pozitif çıkarsa diye..." ifadelerine yer verdi.



