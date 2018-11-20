Ahmet Hakan'la Mansur Yavaş fena kapıştı! Çok sert ifadeler

2014'te Ankara'da CHP'den başkan adayı olan ve Mart 2019'daki seçimde ismi İYİ Parti ve CHP ile anılan Mansur Yavaş, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın kullandığı "Mansur Yavaş’ın Ankara’yı almaması için Erdoğan devreye girecek" ifadelerine tepki gösterdi.

AHMET HAKANI ETİKETLEDİ 'KOMPLOCU' DEDİ

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, Ahmet Hakan'ı da etiketleyerek "Ahmet Hakan'ın ısrarla siyasi kolpa yapmasının nedeni aşağıda kendi yazısında gizli. Yaranamayacak" yorumunda bulunması dikkat çekti.

HAKAN'DAN ÇOK SERT YANIT

Yavaş'ın 'siyasi komplocu' olarak nitelendirdiği Hakan'dan ise yanıt gecikmedi. Hakan, Yavaş için bugünkü köşesinde çok sert ifadeler kullandı.

Hakan, Yavaş için "'Kolpacı' demiş bana kolpacıların şahı" ifadelerini kullanarak "Mansur Efendi! Mansur Efendi!Senin muazzam kolpacılığının yanında benim kolpacılığım... Pek zavallı, pek minnak, pek çelimsiz kalır!" diye yazdı.

