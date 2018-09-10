Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Siz seçim sürecinde "Ben Kılıçdaroğlu ile rakip olmam" dediniz. Fakat seçim bitti, rakip olma girişiminde bulundunuz. Neden?
Birincisi rakip olmadım. Yine sözümde durdum. Ben kendisine herkesin bildiği yemekte "Kurultayı toplayın, siz aday olmayın" dedim. Yarışalım demedim. "Siz aday olmayın, onursal başkan olun, ben aday olayım" dedim.
"Ama bu teklifi kabul etmedi" diyen Ahmet Hakan'a bir dönem öğretmenlik yapan Muharrem İnce'nin cevabı ise ilginç oldu. Daha önce seçmenlerine "şizofren" diyen İnce, adaylığını eleştirenlere bu kez "liseli" yakıştırması yaptı. İnce şöyle konuştu:
Lise öğrencisi duyarlılığıyla konuşamayız. Memleket meselesi konuşuyoruz. Şartlar değişti. Yani sayın Baykal istifa ettiğinde, evinden çıkarken Kılıçdaroğlu "ben aday değilim" demişti. Sonra ne oldu? Aday olmak zorunda kaldı. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmaması mı demektir. Hayır. Şartlar değişmiştir. Değişince de aday olmak zorunda kalmıştır. En büyük anket seçimdir. Bu seçimin sonucunda partiden 4 milyon fazla oy almışım.
CHP'nin oyu, benim oyumdan fazla çıksaydı, ben bunu yine diyemezdim.
Seçim sürecinde evet hatalarım oldu.13 ile gidemedim. Ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim, gitmeliydim. 107 yetmez, 150 olmalıydı. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesi.
Apolet tartışmasında kimileri yanlış yaptığımı kimileri yapmadığımı söyledi. Bunu ölçüp biçince yanlış yapmadığıma karar verdim. Bu ülkede 40 yıl solun birlikteliği tartışıldı. Bu artık geçersiz. Ecevit yüzde 21 ile kazandı. Ama artık 50+1 gerekiyor. Solun birlikteliği buna yetmez. Milletin beraberliği lazım. Bize oy vermeye eli gitmeyen ama Erdoğan'a da oy vermeyecek olan kesim kıyamadı sandığa gitti. 3 büyük mitingi son güne bırakmamalıydık belki de.
Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 sene sonra olmayacak. Kesinlikle söylüyorum daha erken olacak. Hazırlık yapmak gerekir dedim genel başkana.
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