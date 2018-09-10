Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Siz seçim sürecinde "Ben Kılıçdaroğlu ile rakip olmam" dediniz. Fakat seçim bitti, rakip olma girişiminde bulundunuz. Neden?

Birincisi rakip olmadım. Yine sözümde durdum. Ben kendisine herkesin bildiği yemekte "Kurultayı toplayın, siz aday olmayın" dedim. Yarışalım demedim. "Siz aday olmayın, onursal başkan olun, ben aday olayım" dedim.

ADAYLIĞINA İTİRAZ EDENLERE "LİSELİ" YAKIŞTIRMASI

"Ama bu teklifi kabul etmedi" diyen Ahmet Hakan'a bir dönem öğretmenlik yapan Muharrem İnce'nin cevabı ise ilginç oldu. Daha önce seçmenlerine "şizofren" diyen İnce, adaylığını eleştirenlere bu kez "liseli" yakıştırması yaptı. İnce şöyle konuştu:

Lise öğrencisi duyarlılığıyla konuşamayız. Memleket meselesi konuşuyoruz. Şartlar değişti. Yani sayın Baykal istifa ettiğinde, evinden çıkarken Kılıçdaroğlu "ben aday değilim" demişti. Sonra ne oldu? Aday olmak zorunda kaldı. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmaması mı demektir. Hayır. Şartlar değişmiştir. Değişince de aday olmak zorunda kalmıştır. En büyük anket seçimdir. Bu seçimin sonucunda partiden 4 milyon fazla oy almışım.