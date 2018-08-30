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Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın beyaz eşya ticareti yapmak için dükkan açmaya kalkan bir esnafa "Beltaş Vakfı'na 100 bin dolar yatıracaksın, yoksa dükkanı açamazsın" dediğini ileri süren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün bahsi geçen ifadeyi yayımladı.

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

Gazeteci Ahmet Hakan, "Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz billahi de bilmiyorsunuz" başlığıyla yayımlanan yazısında Hazinedar'a "Madem şereften, haysiyetten falan söz ediyorsun. Al sana Beşiktaş’ta beyaz eşya dükkânı açmak isteyen bir vatandaşın mülkiye müfettişlerine verdiği ifade" diye seslendi.

"Al oku, ondan sonra konuşalım şerefi, haysiyeti falan" ifadesini kullanan Hakan, Hazinedar'ın dükkan açması için 100 bin dolar istediğini ileri sürdüğü esnafın beyanlarını şöyle aktardı:

"2016’da Beşiktaş’ta beyaz eşya ticareti yapmak için bir dükkan kiraladık ve dekorasyon çalışmasına başladık. Ustalar işyerinde çalışırken Beşiktaş Belediyesi’nden dört kişilik bir zabıta ekibi geldi. İnşaat ruhsatı gerektirecek bir iş yapmadığımız halde inşaat için belediyeden izin almamız gerektiğini söyleyerek bizi belediyeye, Hüseyin Avni Sipahi’ye yönlendirdiler. Hüseyin Avni Sipahi’ye gittim. Bana dekorasyona devam edebilmem için Beltaş Vakfı’na 100 bin dolar yatırmam gerektiğini söyledi. Ben bunu ödeyemeyeceğimi söyleyince 'Ödemeyi yapmazsan dükkanı açamazsın' dedi. Bir yakınımız araya girdi. Çetin Başkan (Kırışgil) ile görüştüğünü bana söyledi ve '100 bin TL yatırırsanız işiniz olacak' dedi. Her ay 45 bin TL kira verdiğim dükkanımı bir an önce açmam gerekiyordu. Bu nedenle 100 bin TL’yi ödedim."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Beşiktaş Murat Hazinedar rüşvet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir CHP'li olarak başımı AKP'liler gibi kuma gömmeyeceğim. Partinin bu olayın üzerine gitmesi ve doğruluk payı var ise belediye başkanından istifasını istemesini bekliyorum. Hatta bu işi mahkemeye de taşımak gerekir.
Aldığı rüşvetlere dokunulmaması için darbe bile yapıldı bu ülkede, binada bişey olmaz
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