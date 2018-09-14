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Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 07:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına rağmen Merkez Bankası'nın faiz arttırması tartışmalara neden oldu. Yaşananların danışıklı dövüş olduğunu iddia edenlere tepki gösteren gazeteci Ahmet Hakan, "Şimdi susun ve 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin bakalım" diye yazdı.

Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz arttırımı konusuda fikrim aynı' açıklamasına rağmen, dakikalar sonra Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını yüzde 17,75’ten yüzde 24’e çıkardı. Faiz arttırımı kararıyla dolar bir ara 6,03’e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı eleştirdiği konuşmanın ardından,faiz arttırımına gidilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kesim Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu ve kararı kendisinin aldığını savunurken, bir kesim de yaşananların danışıklı dövüş olduğunu savunuyor.

Yaşanan tartışmalara Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da katıldı. "'Merkez Bankası Erdoğan'a rağmen faiz arttıramaz' diyerek dolara çullananlar, bu sefer de... 'Ama bu danışıklı dövüş... Merkez Bankası tabii ki Erdoğan'ın onayıyla arttırmıştır faizi... Erdoğan milletin gazını almak için yaptı o faiz karşıtı çıkışı' falan diyerek tornistan yapmaya başladılar." ifadelerini kullanan Hakan, "Madem danışıklı dövüştü a be çokbilmişler, o zaman ne diye dolara çullandınız ki?" diye sordu.

Merkez Bankası'nın bağımsız bir kuruluş olduğunun altını çizen Hakan, eleştirilere sitem ederek "Şimdi susun ve 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin bakalım." diye yazdı.

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Ahmet Hakan cumhurbaşkanı Merkez Bankası faiz dolar

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