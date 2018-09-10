Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

İstanbul'da yapımı devam ve 29 Ekim'de hizmete girecek olan yeni havaalanının adı henüz açıklanmazken, her kesimden isim önerileri geliyor.
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul üçüncü havalimanının adı ne olacak sorusuyla ilgili tartışma yaratacak bir iddiada bulunmuştu. Güvenilir bir kaynağından kesin bilgi aldığını belirten Yılman "Üçüncü havalimanının adı Abdülhamid Han Havalimanı olacak" paylaşımında bulundu.
Yılman'ın bu iddiası kısa sürede büyük tartışmalara yol açarken, bir grup 'Abdülhamid Han' ismine tepki gösterdi, bir grup ise bu isme destek verdi.
BİR ÖNERİ DE AHMET HAKAN'DAN
Tartışmalar devam ederken yeni havalimanın adıyla ilgili bir öneri de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Gazeteci Hankan, yeni havaalanının adının 'Mustafa Kemal' olması gerektiğini söyledi.
Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi;
Milletimizin Gazi’ye hürmeti sonsuzdur.
Milletimizin Mustafa’ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur.
Milletimizin Kemal’le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur.
Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığı gayet iyi biliyoruz.
Madem böyledir...
Madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan’ın da vurguladığı gibi milletimizin gözbebeğidir.
O halde...
İstanbul’a yapılan yeni havaalanına onun adının verilmesi çok daha münasip olacaktır.
“Ama eskisinin adı Atatürk Havaalanı’ydı... Yenisinin bir farkı olmalı... Yenisini eskisinden ayırt etmek açısından bu farklılık şart...” falan diye itiraz edilirse...
O zaman...
“Mustafa Kemal Havaalanı” olsun.
Madem...
Mustafa milletimizin Mustafa’sı, madem Kemal milletimizin Kemal’i, madem havaalanı milletimizin havaalanı...
E niye duruyoruz ki?
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