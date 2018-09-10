HABER

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 07:51 | Son Güncelleme

İstanbul'daki yeni (üçüncü) havaalanın adı ne olacak? Son günlerde herkes bu sorunun yanıtını merak ederken, 'Abdülhamit Han' iddiasının ardından bir isim önerisi de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, "Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun" önerisinde bulundu.

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

İstanbul'da yapımı devam ve 29 Ekim'de hizmete girecek olan yeni havaalanının adı henüz açıklanmazken, her kesimden isim önerileri geliyor.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul üçüncü havalimanının adı ne olacak sorusuyla ilgili tartışma yaratacak bir iddiada bulunmuştu. Güvenilir bir kaynağından kesin bilgi aldığını belirten Yılman "Üçüncü havalimanının adı Abdülhamid Han Havalimanı olacak" paylaşımında bulundu.

Yılman'ın bu iddiası kısa sürede büyük tartışmalara yol açarken, bir grup 'Abdülhamid Han' ismine tepki gösterdi, bir grup ise bu isme destek verdi.

BİR ÖNERİ DE AHMET HAKAN'DAN

Tartışmalar devam ederken yeni havalimanın adıyla ilgili bir öneri de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Gazeteci Hankan, yeni havaalanının adının 'Mustafa Kemal' olması gerektiğini söyledi.

Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi;

Milletimizin Gazi’ye hürmeti sonsuzdur.
Milletimizin Mustafa’ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur.
Milletimizin Kemal’le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur.
Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığı gayet iyi biliyoruz.

Madem böyledir...
Madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan’ın da vurguladığı gibi milletimizin gözbebeğidir.

O halde...

İstanbul’a yapılan yeni havaalanına onun adının verilmesi çok daha münasip olacaktır.

“Ama eskisinin adı Atatürk Havaalanı’ydı... Yenisinin bir farkı olmalı... Yenisini eskisinden ayırt etmek açısından bu farklılık şart...” falan diye itiraz edilirse...

O zaman...

“Mustafa Kemal Havaalanı” olsun.

Madem...

Mustafa milletimizin Mustafa’sı, madem Kemal milletimizin Kemal’i, madem havaalanı milletimizin havaalanı...

E niye duruyoruz ki?

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
TSK: Şırnak'ta silahlı 5 terörit öldürüldüTSK: Şırnak'ta silahlı 5 terörit öldürüldü
'Dünyanın en eski peyniri' Hırvatistan'da bulundu'Dünyanın en eski peyniri' Hırvatistan'da bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Mustafa Kemal Atatürk yeni havaalanı yeni havaalanının adı ne olacak üçüncü havaalanı Abdülhamit Han

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

İlginizi Çekebilir

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Karayılan talimat vermişti! Yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar etmiş

Murat Karayılan talimat vermişti! Yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar etmiş

Hicri Yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşında yapılacak ibadetler nelerdir?

Hicri Yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşında yapılacak ibadetler nelerdir?

Ortodoks kilisesinde tarihi kriz! İstanbul’daki Patrik için şok sözler

Ortodoks kilisesinde tarihi kriz! İstanbul’daki Patrik için şok sözler

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

TSK: Şırnak'ta silahlı 5 terörit öldürüldü

TSK: Şırnak'ta silahlı 5 terörit öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.