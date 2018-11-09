Ahmet Hakan YouTuber'lara seslendi! Başınız büyük belada

Ahmet Hakan, "Ama bu zulüm olur" başlığıyla yayımlanan yazısında sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a seslendi.

"Sosyal sigorta uzmanı Erhan Nacar, bir delifişektir. Bir dakikaya 223 kelimeyi sığdırır, bir meseleye kafayı taktığında cılkını çıkartır, iki saat uykuyla bir hafta idare eder ve asla yerinde durmaz, duramaz" diyen Hakan, şöyle devam etti:

İşte bu Erhan Nacar, şimdi de sosyal medya fenomenlerine kafaya takmış durumda! "Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği" diye bir dernek kurmuş. Derneğin ilk faaliyeti şu olmuş: Ülkenin en ünlü üç fenomeni Enes Batur, Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak!

Danla! Kerimcan! Enes! Erhan Nacar sizi kafaya taktıysa ki öyle görünüyor… Bundan sonra sizin için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, haberiniz olsun.