Ahmet Hakan’ın şoförünün yargılanmasına başlandı

Gazeteci-Yazar Ahmet Hakan Coşkun’un imzasını taklit ettiği ve dairesini 170 bin TL’ye kiraya verdiği iddia edilen eski şoförünün yargılanmasına başlandı.

Gazeteci-Yazar Ahmet Hakan Coşkun’un imzasını taklit ettiği ve dairesini 170 bin TL karşılığında kiraya verip, parayı kullandığı iddia edilen eski şoförü Sari Demir’in ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma’ suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sari Demir katılırken, Ahmet Hakan Coşkun’u avukatı Kadriye Merve Akın Özbek temsil etti.

"Paraların tahsilatıyla ben ilgilenirim"

Duruşmada savunma yapan sanık Sari Demir, “Ben müştekinin şoförüydüm, ancak taşınmazları ile ben ilgilenirim. Bana vekalet vermiştir. Bu vekaletname ile taşınmazların kiraya verilmesini ve paraların tahsilatıyla ben ilgilenirim. Ancak kiraya vermeden müştekiyi arar ve onayını alırım. Söz konusu olayda da vekalet uyarınca sözleşmeyi imzaladım. 7 bin 500 liraya anlaştık ve müşteki de bunu kabul etti. Bu kiracıdan önceki kiracıyı da ben bulmuştum, sözleşmeyi de ben imzalamıştım. Artık işten ayrılmak istediğimi ve 100 bin lira tazminat istediğimi söylediğimde bunu kabul etmediği gibi böyle bir davayla karşı karşıya kaldım. Kiralayan altındaki imzalar bana aittir” dedi.