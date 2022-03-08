Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ahmet Hamdi Çamlı evli mi? Mesleği nedir?

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AHMET HAMDİ ÇAMLI KİMDİT? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Hamdi Çamlı, 1965 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.

Siyasete, 1969 yılında babasının kuruluşunda bulunduğu ve destek verdiği, Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderlik ettiği bağımsız hareketlerin içinde bulunarak adım atan Çamlı, il, ilçe ve genel merkez teşkilatlarında çeşitli görevler ifa etti.

Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul'da AK Parti İl Genel Meclis Üyeliği ve AK Parti Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu - İcra Kurulu üyeliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyetlerini yürüttü. Milletvekili seçilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

ve 27. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapmış, Dışişleri Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

AHMET HAMDİ ÇAMLI EVLİ Mİ? MESLEĞİ NEDİR?

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

