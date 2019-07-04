Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması sonuçlandı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yurtiçi ve yurtdışından toplam 71 eserin katıldığı yarışmada birinciliği ‘Tanpınar ve Üç Tarz-ı Tahattur’ adlı eseri ile Ankara’dan katılan Çağatay Balkaya elde etti.

Edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar adına Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Bu yıl ‘makale’ dalında düzenlenen ve konu başlığı ‘Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardır’ olarak belirlenen yarışmaya edebiyatseverler büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya 2’si yurt dışından olmak üzere Türkiye’nin 23 farklı şehrinden toplam 71 eser başvuruda bulundu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, bu yılın kazanan isimlerini açıkladı.

“Yarışmamız Türkiye’nin önemli bir değeri haline geldi”

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın sadece Bursa’nın değil tüm Türkiye’nin önemli bir kültürel değeri haline geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “Sınırları Bursa’yı aşan ve artık ülkemizin önemli bir değeri haline gelen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmamız, her yıl artan bir ilgi ile devam ediyor. Bugüne kadar hikaye, roman, makale, deneme, araştırma inceleme, şiir ve mektup gibi birçok dalda gerçekleştirdiğimiz yarışmamızı bu yıl makale dalında gerçekleştirdik. Şubat ayında başlayan ve 3 Mayıs 2019’da sona eren yarışmamızı bu yıl Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardır’ başlığı ile gerçekleştirdik. Yurt içi ve yurt dışından toplam 71 Makalenin başvurduğu yarışmamıza gelen eserler birbirinden kıymetli jüri üyelerimizin titiz değerlendirmelerinden geçti” dedi.