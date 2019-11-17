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Ahmet Kaya memleketi Malatya’da konserle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:52 | Son Güncelleme

Merhum sanatçı Ahmet Kaya, ölüm yıl dönümünde memleketi Malatya’da hayatının anlatıldığı filmin konser sahnesiyle anıldı.Fransa’da 2000 yılında hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya için memleketi Malatya’da anma konseri düzenlendi.

Merhum sanatçı Ahmet Kaya, ölüm yıl dönümünde memleketi Malatya’da hayatının anlatıldığı filmin konser sahnesiyle anıldı.
Fransa’da 2000 yılında hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya için memleketi Malatya’da anma konseri düzenlendi. Arguvan Belediyesi tarafından yeni kapalı spor salonunda düzenlenen anma konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ’Ahmet İki Gözüm’ filminin çekimleri de konser sahnesiyle son buldu. Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata’nın yaptığı filmde Ahmet Kaya rolünü oynayan ve sesinin benzerliğiyle dikkat çeken Özgür Tüzer, Ahmet Kaya’nın 19’uncu ölüm yıl dönümüne özel düzenlenen anma etkinliğinde konser verdi.
Konser öncesi konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Sanatçı Ahmet Kaya. Adıyaman Çelikhan ilçesinden Malatya iline göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak 1957 yılında Malatya’da doğmuştur. Babasının hediye ettiği bağlama sazıyla altı yaşında tanıştı. Geçim sıkıntısı nedeniyle İstanbul’a taşındılar. Büyükşehire adapte olması çok zor oldu. Geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışsa da bağlamasını yanından hiç ayırmadı. Ülkenin ünlü ozanlarından olan Nuri Su ile tanışıp aynı sahnesi paylaşması hayatının dönüm noktalarından birisidir. Albümleri milyonlarca sattı, rekor kırmıştır. Türkiye’de her kesimden insanın gönlünü kazanmış bir sanatçıdır. Fakat şarkılarının sözleri sebep gösterilerek albümleri toplanılmış, konserleri yasaklanmıştır. Sanatçı Ahmet Kaya’nın bestelediği şarkılar büyük başarılar getirmiştir. 10 Şubat 1999’da Magazin Gazetecileri Derneğinin düzenlediği ödül gecesinde yılın en iyi sanatçısına layık görülmüş olsa da ’Yeni albümde Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve şarkıya klip çekeceğim’ diyen Ahmet Kaya linç edilmiştir. Bu olaylardan sonra ülkesini terk etmek zorunda kalan sanatçı, birçok aydınımız ve sanatçımız gibi, tıpkı Yılmaz Güney gibi, Nazım Hikmet gibi ülkesine hasret kalmıştır. 43 yaşında Paris’te vefat etmesine rağmen, ülke toprağına gömülememiştir. Son zamanlarını sürgün olarak geçirmiştir. Ülkesine olan hasretini ’Ben vatansızlıktan üşüyorum’ sözleriyle dile getirmiştir” şeklinde konuştu.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmin konser sahnesi çekimleri yapıldı. Film çekimleri konsere katılan vatandaşlara sürpriz olurken, salonda sloganlar ve alkış sesleri eksik olmadı. Filmin başrol oyuncusu Özgür Tüzer Ahmet Kaya’nın parçalarını seslendirirken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Sanatçılar Nurcan Selçuk ve Eymen’in Ahmet Kaya’nın sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

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