AHMET KAYA MÜZİKALİ SEYİRCİYLE BULUŞTU

Haber - Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

Ahmet Kaya'nın hem eserlerinin, hem de yaşamından kesitlerin yer aldığı “Hep Sonradan" müzikali seyirciyle buluştu.

Hem Ahmet Kaya'nın hayatından çarpıcı kesitlere, hem de Ahmet Kaya şarkılarının Kardeş Türküler yorumuyla sahneye yansıtıldığı "Hep Sonradan" müzikali, hikâyelere şarkılarla tanık etmesi bakımından 'ilk' olma özelliğiyle Sarıyer'de sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ahmet Kaya'nın en yakın arkadaşı Salih ve Gülten Kaya'dan toplanan bilgilerle; Funda Alp, Didem Kaplan ve başrol oyuncusu Cüneyt Yalaz'ın kaleme aldığı müzikal, Paris'te sürgünde yaşayan Salih'in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya'yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabası ve çocukları ile olan hayat hikâyesini konu alıyor.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün süpervizör olduğu "Hep Sonradan"ın yönetmenlik koltuğunda Metin Göksel, oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, Ferya Soysal ve Banu Açıkdeniz yer aldı.

Yoğun ilgi gören müzikali, Leman Sam, Şevval Sam, Olgun Şimşek gibi sanat camiasından çok sayıda isim de izledi.

Leman Sam "İyi ki İstanbul'dayım, iyi ki bu gecenin heyecanını paylaşacağım. Ahmet ayrı değer, Kardeş Türküler ayrı değer, Gülten ayrı değer onun için burada olduğum için mutluyum" dedi.

Aynı sahnede daha önce Müzeyyen Senar'ı canlandırdığını dile getiren Şevval Sam, “Memlekete iz bırakmış önemli isimlerin hayatlarını sahneye koymayı ben önemsiyorum. Bazı isimleri unutmamak lazım. O insanlar müzikal hikâyelerinin haricinde başka bir duruşu da temsil ediyorlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Salona giren insanlar

-Müzikalden görüntüler

-Leman Sam röp.

-Şevval Sam röp.

