HABER

Ahmet Kaya müzikali seyirciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

AHMET Kaya'nın hem eserlerinin, hem de yaşamından kesitlerin yer aldığı “Hep Sonradan" müzikali seyirciyle buluştu.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-AHMET Kaya'nın hem eserlerinin, hem de yaşamından kesitlerin yer aldığı “Hep Sonradan" müzikali seyirciyle buluştu.

Hem Ahmet Kaya'nın hayatından çarpıcı kesitlere, hem de Ahmet Kaya şarkılarının Kardeş Türküler yorumuyla sahneye yansıtıldığı "Hep Sonradan" müzikali, hikâyelere şarkılarla tanık etmesi bakımından 'ilk' olma özelliğiyle Sarıyer'de sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ahmet Kaya'nın en yakın arkadaşı Salih ve Gülten Kaya'dan toplanan bilgilerle; Funda Alp, Didem Kaplan ve başrol oyuncusu Cüneyt Yalaz'ın kaleme aldığı müzikal, Paris'te sürgünde yaşayan Salih'in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya'yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabası ve çocukları ile olan hayat hikâyesini konu alıyor.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün süpervizör olduğu "Hep Sonradan"ın yönetmenlik koltuğunda Metin Göksel, oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, Ferya Soysal ve Banu Açıkdeniz yer aldı.

Yoğun ilgi gören müzikali, Leman Sam, Şevval Sam, Olgun Şimşek gibi sanat camiasından çok sayıda isim de izledi.

Leman Sam "İyi ki İstanbul'dayım, iyi ki bu gecenin heyecanını paylaşacağım. Ahmet ayrı değer, Kardeş Türküler ayrı değer, Gülten ayrı değer onun için burada olduğum için mutluyum" dedi.

Aynı sahnede daha önce Müzeyyen Senar'ı canlandırdığını dile getiren Şevval Sam, “Memlekete iz bırakmış önemli isimlerin hayatlarını sahneye koymayı ben önemsiyorum. Bazı isimleri unutmamak lazım. O insanlar müzikal hikâyelerinin haricinde başka bir duruşu da temsil ediyorlar" diye konuştu.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Altın günleri bile sosyal medyaya taşındıAltın günleri bile sosyal medyaya taşındı
Ölmek üzereyken bulunan sıpa, 'AHBAP' sayesinde yaşama tutunduÖlmek üzereyken bulunan sıpa, 'AHBAP' sayesinde yaşama tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Fuat Avni' savcılıktaki itiraflarını reddetti

'Fuat Avni' savcılıktaki itiraflarını reddetti

Bursa'da 13 iş adamı gözaltına alındı!

'Bağış' sonrası yakalama kararı! İş adamları gözaltında

Adana'da ByLock kullandığı ileri süren 4 kadın tutuklandı

Tutuklandılar! Eski emniyet müdür yardımcısının eşi de var

Manisalı Cemre Yılmaz, Erdoğan'ın önünü kesip 'Kalp istiyorum' dedi

Erdoğan'ın önünü kesip 'Kalp istiyorum' dedi

Adana'da PYD/YPG'li terörist örgüte eleman kazandırmak isterken yakalandı

Adana'da yakalandı! Üzerinden çıkan fotoğraflar şoke etti

Gözyaşları içinde evinin kül oluşunu izledi!

Gözyaşları içinde evinin kül oluşunu izledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.