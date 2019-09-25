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Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm'ün çekimleri başladı

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SİNEMA TV  | 25.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan ancak ailesinin karşı çıkarak tartışmalara neden olan İki Gözüm filminin çekimleri başladı. Oyuncu kadrosu, vizyon tarihi gibi detayları belli olan filmde Kaya'ya benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Özgür Tüzer usta sanatçıya hayat verecek.

19 yıl önce Paris’te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya’nın hayatı ailesinin karşı çıkmasına rağmen beyazperdeye aktarılıyor. İki Gözüm adlı filmin çekimleri start verdi. Çekimlerden ilk fotoğraf yayınlandı. Filmde Kaya'yı şarkıcı Özgür Tüzer oynayacak ve sesinden usta sanatçının türkülerini söyleyecek. Ahmet Kaya’nın gençlik aşkına ise oyuncu Aleyna Solaker hayat verecek.

Bütçesi 6 milyon TL

29 Kasım'da vizyona girecek olan İki Gözüm filminin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstleniyor.

Yapım şirketi 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için avukatlarla görüşerek filmin türünü ‘yarı belgesel’ olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermeme kararı aldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Kaya'nın şarkıları telif haklarından dolayı olamayacak. Telif Hakları Kanunu gereği, şarkıların hakkını elinde bulunduran temsilci kişi veya şirketin izni olmadan hiçbir eserin ticari bir yapımda kullanılamayacak olması. Filmde Kaya'nın şarkıları yerine anonim türküler kullanılacak.

Ailesi "dünyada çekilemez" demişti

Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve kızları daha önce Kaya için yapılacak filmlere karşı çıkmış, "Varislerden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, esinlenmeler içeren hiçbir proje Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dünyada çekilemez" açıklamasını yapmıştı.

43 yaşında hayata veda eden Kaya'yı anlatacak filmi hakkında konuşan kardeş Mustafa Kaya da "Bizden izinsiz film çeken pişman olur!" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kaya İki Gözüm Özgür Tüzer

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