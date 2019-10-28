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Ahmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

FRANSA'da hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya'nın memleketi Malatya'da yapılan balmumu heykeli, 62'nci doğum gününde sevenleri tarafından ziyaret edildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- FRANSA'da hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya'nın memleketi Malatya'da yapılan balmumu heykeli, 62'nci doğum gününde sevenleri tarafından ziyaret edildi.
Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın, doğum yeri Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi'nce Sanat Sokağı'ndaki Kültürevi'nde sergilenen balmumu heykeli, 62'nci doğum gününde ziyaretçi akınına uğradı.
Büyükşehir Belediyesi Müzeler Tanıtım Rehberi Emre İnan, Pazartesi günleri resmi olarak müzelerin kapalı olduğunu belirterek, "Bugün kültürevimizi özellikle açtık. Ziyaretçilerin Ahmet Kaya'nın balmumu heykelini, odasını ve kişisel eşyalarını görebilmesi açısında hizmet vermekteyiz. Yoğunluk oldukça çok fazla, özellikle gençlerin Ahmet Kaya'ya olan sevgisi, türkülerindeki o duyguyu, düşünceyi biranda olsa burada sanki karşındaymış gibi Ahmet Kaya heykeliyle karşı karşıya kalınca çok mutlu oluyorlar" dedi.
Heykeli ziyarete gelenler heykeli çok gerçekçi bulduklarını söylerken bazı ziyaretçiler de sanatçının mezarının Malatya'ya taşımasını istedi.

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