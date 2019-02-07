Ahmet Kolutek son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Bengütürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Kolutek için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İYİ Parti Danışma Kurulu üyesi de olan merhum Kolutek'in karısı ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kolutek'in cenazesi, Beykoz Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü emekli daire başkanlarından olan Ahmet Kolutek, bir dönem Bengütürk TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

