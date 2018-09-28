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Ahmet Küçükbay'ın mal varlığıyla ilgili 'yönetim kayyumu' kararı kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladığı öne sürülen iş insanı Ahmet Küçükbay, 'Babalar grubu' davasında tutuklu yargılanırken, tahliye edildikten sonra şirketlerine atanan yönetim kayyumunun denetim kayyumuna çevrilmesiyle mal varlığını da geri aldı.

Ahmet Küçükbay'ın mal varlığıyla ilgili 'yönetim kayyumu' kararı kaldırıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladığı öne sürülen iş insanı Ahmet Küçükbay, 'Babalar grubu' davasında tutuklu yargılanırken, tahliye edildikten sonra şirketlerine atanan yönetim kayyumunun denetim kayyumuna çevrilmesiyle mal varlığını da geri aldı.
İzmir'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen iş insanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen, Gediz Üniversitesi'nin kurucularından, Orkide Yağları ve Küçükbay Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Ahmet Küçükbay, Kavuklar Şirketler Grubu'nun sahibi ve Gediz Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti eski Başkanı Abdullah Kavuk ile Şeref Kuyumculuk'un sahibi Şeref Sipahi tutuklandı. Metehan Kavuk ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin dünkü karar duruşmasından 'örgüte finans sağlamak' suçundan beraat eden Ahmet Küçükbay, 'örgüt üyeliği' suçundan 13 yıl hapse çarptırılırken, cezası 'etkin pişmanlık' hükümleri dikkate alınarak, 6 yıl 6 aya, duruşmalardaki 'iyi hali' dolayısıyla da 5 yıl 5 aya indirildi. Duruşma sonrası Küçükbay'ı tahliye eden mahkeme heyeti, şirketleri üzerindeki yönetim kayyumunun denetim kayyumuna dönüştürülmesine karar verdi. Bu kararla birlikte Ahmet Küçükbay, mal varlığını da geri aldı.

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