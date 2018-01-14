Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

9 aydır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet Kural çiftinden dün kötü haber gelmişti. İki ünlü isim yollarını ayırdı. Durum Sıla’nın Ahmet Kural’ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı. Sıla'nın yakın çevresi de ayrılığı doğrulamıştı.

Yılmaz Odabaşı bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise deyim yerindeyse Ahmet Kural'ı çileden çıkartacak.

Yılmaz Odabaşı, Sıla- Ahmet Kural ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, "Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı.

Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönen Yılmaz Odabaşı takipçilerine böyle sitem etti: