MAGAZİN

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 16:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Twitter hesabından Sıla - Ahmet Kural ayrılığına yorum yapan şair Yılmaz Odabaşı, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü. Yılmaz Odabaşı Sıla'ya talip olduğunu açıkladı

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

9 aydır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet Kural çiftinden dün kötü haber gelmişti. İki ünlü isim yollarını ayırdı. Durum Sıla’nın Ahmet Kural’ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı. Sıla'nın yakın çevresi de ayrılığı doğrulamıştı.

Yılmaz Odabaşı bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise deyim yerindeyse Ahmet Kural'ı çileden çıkartacak.

Yılmaz Odabaşı, Sıla- Ahmet Kural ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, "Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı.

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Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönen Yılmaz Odabaşı takipçilerine böyle sitem etti:

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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sıla pazara çıkmış satılıkmı ben talıbın dıyor bırde şair gecınıyorsun.Şair duygusaldır ınsandır sen yanılttın Sıla sana asla evet demez zıa yaklaşımın ters
şiir yaz şiir...ayrılsa da başkalarının aşkına meşkine duygularına veya duygusuzluklarına her ne haltsa espri de yapma..ayıptır.
varmı başka sılaya talip olan. hey Allahım okuduğumuz haberlere bak.
Büyüksün hocam evet maalesef bu ülke gülben ergen seda sayan yeşim salkım hande yener ebru şallı tencere dibin kara senin ki benden kara kavgasına verdiği tepkiyi gösterdiği ilgiyi sanata siyasete ülkenin nasıl soyulduğuna gösterse ülke daha yaşanılır bir ülke olur
Valla ben bile talibim:):):):)
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