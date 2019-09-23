Ahmet Kural: Çok para yeni düşmanlar kazandırabilir

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 9'uncu Türk Filmleri Haftası CineBodrum etkinliğine katılan Murat Cemcir, Ahmet Kural çıkacak olan yeni iki filmlerini tanıttı. Sinema salonu sahiplerine “Baba Parası” ve “Mahalleden Arkadaşlar” filmlerini tanıtan Cemcir ve Kural yeni bir dizi projelerinin olduğunun da açıkladılar. Oyuncu Murat Cemcir Bodrum'un uğruna inandıklarını ifade ederek “Biz ilk Bodrum Türk Filmleri haftasına gelmiştik. Çalgı Çengi filmiyle katılmıştık bu etkinliğe. Bize çok uğurlu geldi bu etkinlik. ‘Mahalleden Arkadaşlar’ filmimiz 90'lar hikayesi ve o zamanlara tekrar götürecek bir film. Diğer filmimiz ise ‘Baba Parası’, babandan ne kadar para aldığına göre değişir yani. Baban ne kadar zenginse sen de o kadar zengin oluyorsun” dedi.

Ahmet Kural ise film ile ilgili olarak “Çok paranızın olması yeni arkadaşlar yerine daha kaliteli düşmanlar kazandırabilir. Çok aksiyonu bol, esprileri güzel bir film” ifadelerini kullandı.