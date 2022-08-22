Ahmet Kural’dan Adem Terzi’ye tam not

Sosyal medyadan bir video paylaşan yakışıklı oyuncu, takipçilerine Adem Terzi kozmetik ürünlerini tanıttı. Özellikle kullandığı saç toniğini anlatan Kural, “Hem saçlarımı güçlendirdi hem de kalıcı bir şekil bıraktı. Kullandığım ve çok memnun kaldığım için bunları anlatıyorum” dedi.

Sevilen oyuncu, “Adem abinin süpertonik güçleri var” esprisiyle de mizahi yönünü konuşturdu. Ünlülerin kuaförü olarak bilinen Terzi, şampuan, saç bakım ürünleri, dökülmeyi önleyici tonik ve bakım yağları gibi birçok kozmetik ürünü ile kısa sürede erkek bakım sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı.





