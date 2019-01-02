Ahmet Kural'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı

Son birkaç haftaya damga vuran ve yapımcılar tarafından boykot edilen Mars Cinema Group'tan gelen “Film çekmezlerse çekeni bulacağız” çıkışı, tartışmayı farklı bir noktaya taşımış, Mars Cinema Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar” açıklaması özellikle sanat camiasında büyük bir infiale neden olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından pek çok ünlü isim Cem Yılmaz’a destek verdi. Bunlardan biri de oyuncu Ahmet Kural oldu. Sosyal medya hesabından ilk filmleri Çalgı Çengi’nin basın gösterimine ait bir fotoğraf paylaşan Ahmet Kural karede kendilerini tebrik ederken görülen Cem Yılmaz üzerinden çarpıcı bir göndermede bulundu. Bu kare ile hem ilk filmlerine sponsor olan Cem Yılmaz’a teşekkür etti hem de kendisine desteğini gösterdi.





