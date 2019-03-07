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Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi ilk kez konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60.

Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi ilk kez konuştu

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmanın ardından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan Ahmet Kural, "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen ’kadına şiddet uygulayan adam’ yakıştırmasını reddediyorum. Ben şiddet uygulamadım" dedi.
Bugün görülen davada sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu ilk kez yüz yüze geldi. Dava sonrasında basın açıklaması yapan Kural, ülke gündeminde birçok önemli konu varken özel hayatıyla kamuoyu önüne gelmekten ve gündemi meşgul etmekten dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Kural, hakkında yapılan şikayetten bu yana mümkün olduğunca konuşmamaya ve fikir beyan etmemeye çalıştığını, yargıya intikal etmiş bir konuda kamuoyu ve mahkemeyi yönlendirmeyi doğru bulmadığını belirtti.

“Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçek değildir”
Ahmet Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üzerime zorla yapıştırılmak istenen ‘kadına şiddet uygulayan adam’ yakıştırmasını reddediyorum. Daha önce söyledim, bugün mahkeme huzurunda ve sizlerin önünde bir kez daha söylemek isterim ki ben ’şiddet’ uygulamadım. Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddialarını bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk.”
Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kural, “Olaydan sonra ilk kez karşılaştınız, neler hissettiniz?” sorusuna, “İnsan geçmişe bakınca güzel şeyler hatırlamak istiyor. Ne diyebilirim ki, Allah herkese vicdan rahatlığı versin” cevabını verdi. Kural, Sıla’nın yeni şarkılarında kendisine bir gönderme yapılıp yapılmadığı sorusuna ise, “Geçmişte bana yazıldığı söylenen aşk şarkıları ne kadar gerçekse, ki şimdi bunların gerçek olmadığını anladım. Bu şarkıların da benimle ilgisi olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.
Davanın ikinci celsesi 22 Nisan tarihine ertelendi.

Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi ilk kez konuştu

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