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Ahmet Kural: “İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım”

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Kural hakkındaki suçlamaları reddederken mahkeme duruşmayı 22 Nisan’a ertelendi.
Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen ‘darp’ iddialarına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.
‘Seni bitireceğim Ahmet Kural’ dedi”
Duruşmada ifade veren Kural, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Olay gecesi alkol aldıklarını kaydeden Kural, “Eve döndüğümüzde ayrı kaldığımız süre içerisinde başka biriyle beraber olduğuna çıkan haberleri sordum. ‘Evet senin canını yakmak için yaptım’ dedi. Kendisinden Evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu. Defol git dedim. Şoförümü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Kendisi bana ‘yapma Ahmet konuşalım’ tarzı şeyler dedi. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana ‘seni bitireceğim Ahmet Kural’ dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.
“Özür dilemem suçlu olduğum anlamına gelmez”
Kural devamla şu ifadeleri kullandı; “Aşık olduğum evlenmek istediğim kadınla yüzde yüz benim sebep olmadığım bir olayda adımın geçmesi, kadına şiddete karşı olduğum ve adımın böyle bir olayda geçmesi üzerine duygusal olarak tüm kadınlardan ve o zaman sevdiğim kadınlardan özür diledim. Bundan rahatsızlık duymuyorum. Bu suç işlediğim anlamına gelmez” dedi.
Mahkeme Sıla Gençoğlu ve tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı 22 Nisan’a erteledi.

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