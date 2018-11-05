- Ahmet Kural ifade verdi

Özden ATİK - Serpil KIRKESER- Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade verdi. Kural açıklamasında, "Yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi.

Oyuncu Ahmet Kural, avukatı Sibel Aydın ile birlikte bugün saat 14.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ahmet Kural, avukatıyla birlikte soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısının odasına alındı. Kural, yaklaşık 1 saat 20 dakika savcıya ifade verdi. Kural ifadesinin tamamlanmasının ardından avukatıyla birlikte adliyenin meydanına çıkarak bekleyen onlarca basın mensubuna açıklama yaptı.

AVUKAT AYDIN:"TOPLUM TEK TARAFLI BİLGİLENDİRİLDİ"

Kural'ın avukatı Sibel Aydın, şunları söyledi:

"Günlerdir yaratılan manipülasyon sürecinde ben ısrarla müvekkilimin henüz ifade vermediğini, tek bir tarafın ifade verdiğini ısrarla belirtmiştim. Müvekkilimin talebiyle biz yaşanılan bu olayı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik. Biz şu anda sayın savcıya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayın bütün ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiş ve farklı bir algı yaratılmıştır. Bu ifadesinden de açık bir şekilde anlatılacaktır. Şunu özellikle söylemek istiyorum herkese adil yargılanma hakkı ve savunma hakkını herkesin farkında olması gerekiyor. Bunun aksini davranan insanlarla ilgili, şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Özellikle Sıla hanımın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu'na şikayette bulunacağız. Bunun dışında müvekkilimin bu süreçte ve ilerleyecek süreçte kişilik haklarına zarar verecek olan herhangi bir asılsız iddia, itham, iftira ve hakaret nedeniyle uğrayacağı her türlü konu konuda, her türlü kişi hakkında yarından itibaren yasal sürece başlayacağız."