Özden ATİK - İstanbul (DHA) - ŞARKICI Sıla'nın şikayetinin ardından Ahmet Kural ifadeye çağrıldı.
Sıla, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek şiddet gördüğü gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine savcılık, Ahmet Kural'ı ifadeye çağırdı.
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