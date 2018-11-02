- Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural ifadesinin alınması için savcılığa çağrıldı. Kural ifade vermeye gelmezse hakkında polis zoruyla getirme kararı çıkarılabilir.
Sıla'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural'ın ifadesinin alınması üzerine çağrı kağıdı gönderildiği öğrenildi. Kural ifade vermeye gelmezse, hakkında polis zoruyla getirme kararı çıkabilir. Kural'ın önümüzdeki günler içinde ifade vermek üzere savcılığa gelmesi bekleniyor. Sıla, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Sıla, Ahmet Kural hakkında üç ay uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.
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