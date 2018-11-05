MAGAZİN

Ahmet Kural programlarını iptal ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla'ya uyguladığı iddia edilen şiddet ile gündeme gelen oyuncu Ahmet Kural, programlarını da iptal etmeye başladı.

Ahmet Kural programlarını iptal ediyor

Bugün savcılığa giderek Sıla’ya şiddet uyguladığıyla ilgili iddialara dair ifade veren Ahmet Kural’ın mezunu olduğu Selçuk İletişim’in film festivali için yaptığı söyleşi programı da iptal edildi. Talebin ünlü oyuncudan geldiği öğrenildi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 18. Uluslararası Kısa-ca Öğrenci Filmleri Festivali’ne Ahmet Kural ile Murat Cemcir de davet edilmişti.

YARIN KONYA’DA OLMALARI GEREKİYORDU

İkilinin yarın Konya’da olması ve öğrencilerle bir araya gelmesi planlanmıştı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu oyuncu Ahmet Kural’ın söyleşisi saatler kala iptal edildi.


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ahmet kural sıla program iptali

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