Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, yeni filmi Baba Parası için saçlarını kestirdi. Bambaşka biri haline gelen Ahmet Kural'ı hayranları beğenmedi.

"O GÜZEL SAÇLAR GİTMİŞ"

Instagram hesabından fotoğraf yayınlayan Ahmet Kural paylaşıma, "Set arası" notunu ekledi. Ahmet Kural'ın bir takipçisi fotoğrafa, "O güzel saçlar gitmiş" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hiç olmamış bence" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNE BAKIŞLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ahmet Kural, avukat Gizem Çağla Çelik ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcıya aşk dolu bakışlarıyla gündeme gelen Kural, bu sefer de yeni sevgilisine bakışıyla adından söz ettirmişti.

