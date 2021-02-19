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Ahmet Kural ve Sıla’nın davası yeniden görülüyor

19.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Ahmet Kural’ın sanatçı Sıla’yı darp ettiği iddiasıyla açılan dava, İstinaf Mahkemesi’nin kararı bozmasının ardından yeniden görülüyor.Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Oyuncu Ahmet Kural’ın sanatçı Sıla’yı darp ettiği iddiasıyla açılan dava, İstinaf Mahkemesi’nin kararı bozmasının ardından yeniden görülüyor.
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımış ve Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye göndermişti. Ceza Dairesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılmasının gerekliliğini bozma kararında gerekçe göstermişti. Yerel mahkemeye gönderilen dosya için 19 Şubat gününe duruşma tarihi verildi. Bugün saat 14.00’te başlayan duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, Ahmet Kural ve Sıla duruşmaya katılmadı. Duruşmada bu celse dinlenilmeyen tanıkların beyanda bulunması bekleniyor.

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