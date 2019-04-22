AHMET KURAL'A TOPLAM 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Haber- Kamera : Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Ahmet Kural'ı "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından iyi hal indirimi de uygulanarak toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kural'ın cezası sabıkası olmayışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması gerekçeleriyle ertelendi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural gelirken; şikayetçi Sıla Gençoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmaya katıldılar.

KURAL'IN AVUKATLARI KEŞİF YAPILMASINI TALEP ETTİ

Ahmet Kural'ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu, "Yargılamanın başından bu yana bize delil sunma imkanı verilmedi. Bu celse tanık dinletmek istiyoruz. Ayrıca olay yerinde keşif talebimiz vardır. Dosyada bilirkişi raporu vardır, rapora göre yandaki evden seslerin duyulmasının mümkün olmadığı yönündedir. Karşı taraf ve şahitleri, duyduk demektedir. Bu durumda mahkemenin önünde iki şık vardır. Birinci şık, bilirkişi raporuna inanıp tüm davaları reddedecektir. İkinci şık, şahide inanıp başka bir hüküm tesis edecektir. Dolayısıyla mahkeme yapacağı keşifle hiçbir bilirkişiye ihtiyaç duymadan yan evden sesin duyulup duyulmadığı gerçeğini keşif yaparak ortaya çıkaracaktır" dedi. Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise "Müşteki Sıla'nın dilekçesinde 45 dakika boyunca mahkemede ise dinlenip dinlenip bir saat darp edildiğini söylemiştir. Ancak bu arada evden kaçmış şoförünü aramıştır" dedi. Bu sözler üzerine Sıla ve avukatı Rezan Epözdemir gülümsedi. Avukat Sibel Aydın, "Gülemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. Avukat Rezan Epözdemir de "Buna siz karar veremezsiniz" diyerek karşı çıktı. Sibel Aydın daha sonra tanık dinletme ve keşif taleplerini yineledi.