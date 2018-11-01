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AHMET KURAL'DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA EDEN ŞARKICI SILA'DAN ŞİİRLİ PAYLAŞIM 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:47 | Son Güncelleme

Haber: Şengüler YEŞİL/ DHA-İstanbul  Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Haber: Şengüler YEŞİL/ DHA-İstanbul
Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Koruma kararı aldıran Şarkıcı Sıla Gençoğlu sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Gençoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'ndan “yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var “ alıntısı ile başladığı paylaşımına şu sözlerle devam etti:
Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor.
Galiba en doğrusu konuya direkt girmek. Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp 'Ben şiddete uğradım2 diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki, ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım. Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok!

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